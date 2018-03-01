 قيادية وزوجة قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية من الموقعات ضد قانون التعصيب ﻿
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قيادية وزوجة قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية من الموقعات ضد قانون التعصيب

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 14:16 قيادية وزوجة قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية من الموقعات ضد قانون التعصيب | بوليتيك
قيادية وزوجة قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية من الموقعات ضد قانون التعصيب
وقعت القيادية السابقة في حزب العدالة و التنمية، و ذراعه الدعوي حركة التوحيد و الإصلاح، خديجة مفيد، على الوثيقة التي تنص على حذف مبدأ الإرث بالتعصيب من مدونة الأسرة.

شوف تيفي

 وقعت القيادية السابقة في حزب العدالة و التنمية، و ذراعه الدعوي حركة التوحيد و الإصلاح، خديجة مفيد، على الوثيقة التي تنص على حذف مبدأ الإرث بالتعصيب من مدونة الأسرة.

وبذلك تكون قد انضمت إلى عدد من الفعاليات المدنية و السياسية و الثقافية، وتعتبر خديجة مفيد الزوجة الثانية للقيادي البارز، و البرلماني في حزب المصباح، مقرئ أبو زيد الإدريسي، حيث سبق لها و أن كانت إحدى الوجوه النسائية البارزة في حزب العدالة و التنمية، و ذراعه الدعوي التوحيد و الإصلاح، و الجمعية النسائية ''منظمة تجديد الوعي النسائي'' التي كانت تابعة لها، قبل أن تقدم استقالتها من الحزب، بسبب ما سمته الممارسات غير الديمقراطية داخله.

و تهدف العريضة حسب الموقعين، إلى رفع الحيف والظلم الذي تتعرض له المرأة بسبب قانون التعصيب، تفاعلا مع الإشارة الملكية حول إمكانية تعديل مدونة الأسرة.

ومن أبرز الشخصيات الموقعة على العريضة، بنسعيد آيت إيدر، واسماعيل العلوي، وأسماء لمرابط، و عبد الوهاب رفيقي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب قيادية العدالة التنمية الموقعات قانون التعصيب

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