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هاكيفاش اعتاقلوا أخطر مجرم ببورنازيل

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 13:28 هاكيفاش اعتاقلوا أخطر مجرم ببورنازيل | حوادث و حقوق
هاكيفاش اعتاقلوا أخطر مجرم ببورنازيل
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 22 من مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 22 من مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء توصلت قناة "شوف تيفي" بنسخة منه فلقد تفاعلت مصالح الأمن بجدية وسرعة مع شكاية تشير إلى قيام المشتبه به باعتراض سبيل المارة وتعريضهم للسرقة بالعنف بحي "السدري" بالدار البيضاء، حيث شكلت تلك الشكاية والتي كانت موضوع تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" نشر مذكرة بحث وطنية في حق المعني بالأمر، وأدت إلى توقيفه ليلة أمس .

والجدير بالذكر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب توقيف مجرم خطير الملقب سريويلة

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