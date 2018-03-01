حصــري.. مايناهز 100 من علماء ورجال الفكر وسياسيين يستعدون لتوقيع نداء من أجل المحافظة على نظام الإرث الإسلامي بالمغرب ﻿

علمــت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن ما يناهز 100 شخصية من علماء دين ورجال الفكر وسياسيين يستعدون للقيام بالرد على النداء الأخير الذي تبنته 100 شخصية إعلامية وسياسية وحقوقية

"شوف تيفي" م.ق

علمــت "شوف تيفي" من مصادرها أن ما يناهز 100 شخصية من علماء دين ورجال الفكر وسياسيين يستعدون للقيام بالرد على النداء الأخير الذي تبنته 100 شخصية إعلامية وسياسية وحقوقية وأكاديمية مغربية معروفة ، من أجل المطالبة بـ"إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي"، وذلك على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى وفرض قاعدة التعصيب المنصوص عليها في مدونة الأسرة المغربية على النساء الوارثات.

وأضــافت المصادر لـ "شوف تيفي" أنه انطلقت صبيحة يومه الخميس 22 مارس 2018، تنسيقات كبيرة وتحركات غير مسبوقة على الصعيد الوطني بين شخصيات معروفة ومن ذوي الاختصاص في المواريث لتوقيع نداء من أجل المحافظة على نظام الإرث الإسلامي كما شرعه الله ، باعتباره تشريعا محكما لا يمكن مسـه، إلا بتشكيل لجنة من علماء مختصين كما جرت العادة من طرف الملك محمد السادس بصفته "أمير المؤمنين".

وزادت مصـادرنا أن علماء جامع القرويين بفاس قابلوا النداء بنوع من الرفض واعتبروا الأمر تطاولا على اختصاصات إمارة المؤمنين والدين الإسلامـي ككل ، ولاسيما رئيس جامعة القرويين وعضو المجلس العلمي الأعلى الدكتور محمد الروكي أحد كبار مشايخ المغرب والذي يعتبر مرجعا في الاجتهادات الفقهية، الذي عبر بدوره عن استيائه من هذا النداء، واعتبره بالنداء المجانب للصواب والذي لا يرتكز لفهم عميق بعلم المواريث، وكذلك "مصطفى بنحمزة " رئيس المجلس العلمي بوجدة ومدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية، وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب هو الآخر يدخل ضمن الأسماء البارزة التي تعتبر نداء 100 شخصية على التعديل الأخير في قانون المواريث غير بريء ويمس بموضوع يعود لذوي الاختصاص وليس من يتحدثون في كل شيء .

هـــذا وقد خلص النداء إلى أن هذا القانون هو اجتهاد فقهي لا يجد له أي سند في القرآن، فضلا عن أنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل بين الناس.