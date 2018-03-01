 هــام ..مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء يطفئ أضواءه يوم السبت المقبل وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قرره القاضي بخصوص القاصر اللي شرمل الاستاذة فالحي محمدي | حوادث و حقوق

هذا ما قرره القاضي بخصوص القاصر اللي شرمل الاستاذة فالحي محمدي

هاكيفاش اعتاقلوا أخطر مجرم ببورنازيل | حوادث و حقوق

هاكيفاش اعتاقلوا أخطر مجرم ببورنازيل

حصــري.. مايناهز 100 من علماء ورجال الفكر وسياسيين يستعدون لتوقيع نداء من أجل المحافظة على نظام الإرث الإسلامي بالمغرب | بوليتيك

حصــري.. مايناهز 100 من علماء ورجال الفكر وسياسيين يستعدون لتوقيع نداء من أجل المحافظة على نظام

شاهد ما قاله محللو بي ان سبورت عن القرعة الحارقة للأندية العربية في المنافسات الافريقية 2018 | بووز

شاهد ما قاله محللو بي ان سبورت عن القرعة الحارقة للأندية العربية في المنافسات الافريقية 2018

بالفيديو : النجم الإسباني راؤول غونزاليس سعيد بوجود المنتخب المغربي في المونديال ومتأكد أن المغرب سيفاجئنا | بووز

بالفيديو : النجم الإسباني راؤول غونزاليس سعيد بوجود المنتخب المغربي في المونديال ومتأكد أن المغرب

هــام ..مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء يطفئ أضواءه يوم السبت المقبل وها علاش | مجتمع

هــام ..مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء يطفئ أضواءه يوم السبت المقبل وها علاش

انفـــراد..الشيـخ حسن الكتاني يقصـف 100 شخصية من المطالبين بتعديل قانون المواريث المغربي لايوجد بينهم عالم إنهم مجموعة جهال | بوليتيك

انفـــراد..الشيـخ حسن الكتاني يقصـف 100 شخصية من المطالبين بتعديل قانون المواريث المغربي ''لايوجد

فضيحة وبالفيديو..حضيو شنو كتاكلو وتشربو: شوفو شنو لقات فتاة في ماكدونالدز بالبيضاء وحيحات عليهم | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو..حضيو شنو كتاكلو وتشربو: شوفو شنو لقات فتاة في ماكدونالدز بالبيضاء وحيحات عليهم

تصعيــد خطير.. الاتحاد الأوروبي يحذر بعد اعتراف فيسبوك بتسريب البيانات الشخصية لـ50 مليون مستخدم..وهـذه التفاصيل | نت 2.0

تصعيــد خطير.. الاتحاد الأوروبي يحذر بعد اعتراف ''فيسبوك'' بتسريب البيانات الشخصية لـ50 مليون

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

هــام ..مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء يطفئ أضواءه يوم السبت المقبل وها علاش

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 13:05 هــام ..مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء يطفئ أضواءه يوم السبت المقبل وها علاش | مجتمع
هــام ..مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء يطفئ أضواءه يوم السبت المقبل وها علاش
يشارك مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، باعتباره معلمة ترمز للمغرب، في الدورة ال11 لساعة الأرض، بإطفاء أضوائه غير الأساسية، يوم السبت المقبل، وذلك من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة

شـــوف تيفي:

 يشارك مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، باعتباره معلمة ترمز للمغرب، في الدورة ال11 لساعة الأرض، بإطفاء أضوائه غير الأساسية، يوم السبت المقبل، وذلك من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف مساء، حسب ما أورده بلاغ للصندوق العالمي للطبيعة.

ونقل البلاغ عن الكاتب العام لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد بركاوي، أنه "إيمانا منها بأهمية إشكالية انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبالتالي أهمية اقتصاد الطاقة في المحافظة على بيئتنا، تستعد مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء للانخراط في العملية المبرمجة برسم الدورة ال11 ل"ساعة الأرض 2018"، وذلك بإطفاء رمزي لجميع الأضواء غير الأساسية من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت 24 مارس 2018".

وأوضح البلاغ أن "ساعة الأرض تعد فرصة لإلقاء الضوء على قضية وطنية تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية، والانتقال نحو الطاقات المتجددة، وتعزيز فلاحة مستدامة واعتماد تشريعات وممارسات التجارية تحترم المناخ... وهذه السنة بالمغرب، نتعبأ من أجل الماء".

وأضاف أن الصندوق العالمي للطبيعة خصص موقعا على الإنترنت لهذا الحدث يخول للهيئات العامة والخاصة التسجيل مجانا للمشاركة في هذا العمل المواطن بإطفاء الأنوار غير الأساسية.

وتعتبر ساعة الأرض تظاهرة عالمية ينظمها سنويا الصندوق العالمي للطبيعة وتتمثل في إطفاء الأضواء وقطع التيار عن الأجهزة الكهربائية غير الأساسية لمدة ساعة، قصد التوعية بأهمية الاقتصاد في الطاقة، وبالتالي الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومحاربة الاحترار المناخي.

وبعد 11 سنة عن تنظيم الدورة الأولى لساعة الأرض سنة 2007 في مدينة واحدة هي سيدني الأسترالية، أصبح هذا الحدث اليوم أكبر حركة عالمية للتعبئة من أجل كوكب الأرض، إذ شهدت دورة ساعة الأرض 2017 مشاركة 187 بلدا و7000 مدينة و3400 من المعالم المشهورة عالميا كبرج إيفل وساعة بيغ بن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المسجد الثاني أضواء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نايضة بسبب الساعة الإضافية اللي كتأثر على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين | مجتمع

نايضة بسبب الساعة الإضافية اللي كتأثر على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين

طقس بارد جدا وأمطار ورياح اليوم الخميس بهذه المناطق | مجتمع

طقس بارد جدا وأمطار ورياح اليوم الخميس بهذه المناطق

خبر سار..الزيادة في أجور الموظفين المغاربة اللي تيشدوا أقل من 5500 درهم | مجتمع

خبر سار..الزيادة في أجور الموظفين المغاربة اللي تيشدوا أقل من 5500 درهم

فضيحة تهز خنيفرة.. صاحب مؤسسة تعليمية خاصة حصلوه كيمارس الجنس على تلميذة | مجتمع

فضيحة تهز خنيفرة.. صاحب مؤسسة تعليمية خاصة حصلوه كيمارس الجنس على تلميذة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..رضاة الوالدين..شوفو كيفاش احتافلات شابة مغربية بعيد الأم | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

بالفيديو..رضاة الوالدين..شوفو كيفاش احتافلات شابة مغربية بعيد الأم

بالفيديو.. الفايســبوك في خطــر | بــووز

بالفيديو.. الفايســبوك في خطــر

بالفيديو..عندو 48 سنة و كيتحرش بطفلة صغيرة عندها 8 سنين وهاشنو وقع منين مشات الأم عند البوليس | بــووز

بالفيديو..عندو 48 سنة و كيتحرش بطفلة صغيرة عندها 8 سنين وهاشنو وقع منين مشات الأم عند البوليس

ساكنة العونية بوجدة يحتجون..استافدنا من بقع أرضية و معندناش باش نبنيوهم | حالة خاصة

ساكنة العونية بوجدة يحتجون..استافدنا من بقع أرضية و معندناش باش نبنيوهم

﻿

آخر المستجدات

هذا ما قرره القاضي بخصوص القاصر اللي شرمل الاستاذة فالحي محمدي | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

هذا ما قرره القاضي بخصوص القاصر اللي شرمل الاستاذة فالحي محمدي

هاكيفاش اعتاقلوا أخطر مجرم ببورنازيل | حوادث و حقوق

هاكيفاش اعتاقلوا أخطر مجرم ببورنازيل

حصــري.. مايناهز 100 من علماء ورجال الفكر وسياسيين يستعدون لتوقيع نداء من أجل المحافظة على نظام الإرث الإسلامي بالمغرب | بوليتيك

حصــري.. مايناهز 100 من علماء ورجال الفكر وسياسيين يستعدون لتوقيع نداء من أجل المحافظة على نظام

شاهد ما قاله محللو بي ان سبورت عن القرعة الحارقة للأندية العربية في المنافسات الافريقية 2018 | بووز

شاهد ما قاله محللو بي ان سبورت عن القرعة الحارقة للأندية العربية في المنافسات الافريقية 2018

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.