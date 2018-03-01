انفـــراد..الشيـخ حسن الكتاني يقصـف 100 شخصية من المطالبين بتعديل قانون المواريث المغربي ''لايوجد بينهم عالم إنهم مجموعة جهال'' ﻿

رد الشيخ ''حسن الكتاني'' أحد الوجوه السلفية البارزة ردا لاذعــا على النداء الذي أطلقته 100 شخصية إعلامية وسياسية وحقوقية وأكاديمية مغربية معروفة ، من أجل المطالبة بـ''إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب

''شــوف تيفي'' م.ق

رد الشيخ ''حسن الكتاني'' أحد الوجوه السلفية البارزة ردا لاذعــا على النداء الذي أطلقته 100 شخصية إعلامية وسياسية وحقوقية وأكاديمية مغربية معروفة ، من أجل المطالبة بـ''إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي''، وذلك على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى وفرض قاعدة التعصيب المنصوص عليها في مدونة الأسرة المغربية على النساء الوارثات، اللائي ليس لهن أخ ذكر.

و علــق الشيخ ''حسن الكتاني'' في مكالمة هاتفية خـص بها ''شوف تيفي'' على المطالبين بتعديل إلغاء نـظام الإرث في الشق المتعلق بالتعصيب قائلا : ''هؤلاء القوم مصرون على الخوض فيما لا يعنيهم ... وأصبح واضحا أنهم يسيرون على نهج العلمانيين من الغرب ويفعلون ما يقال لهم ويرددون صدى الطبل الذي يطبل في أوروبا''.

وحول الأسماء والشخصيات التي وقعت على النداء والتي كان أبرزها قيدوم اليسار المغربي محمد بنسعيد أيت إدر، والشيخ السلفي رفيقي محمد عبد الوهاب (أبو حفص)، والباحثة في علم الاجتماع نعمان جسوس سمية، والوزير السابق الوردي الحسين والناشط والباحث الإسلامي محمد جبرون إلى جانب أسماء أخرى لها وزنها الفكري والثقافي بالمغرب، أجاب الكتاني : ''لا يوجد بينهم عالم إنهم مجموعة جهال لا يعرفون أو أنهم يعرفون ما يفعلون يحسنون الظن بمن يجرهم إلى هذه الهاوية...''.

هـــذا وقد خلص النداء الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الأخيرين إلى أن هذا القانون هو اجتهاد فقهي لا يجد له أي سند في القرآن، فضلا عن أنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل بين الناس.