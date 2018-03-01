فضيحة وبالفيديو..حضيو شنو كتاكلو وتشربو: شوفو شنو لقات فتاة في ماكدونالدز بالبيضاء وحيحات عليهم ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري مقطع فيديو، ظهرت به فتاة وهي في حالة هيستيرية خلال كشفها عن عثورها على جسم غريب داخل كأس المشروب الغازي بمطعم ماكدونالدز بحي

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري مقطع فيديو، ظهرت به فتاة وهي في حالة هيستيرية خلال كشفها عن عثورها على جسم غريب داخل كأس المشروب الغازي بمطعم ماكدونالدز بحي عين السبع بالبيضاء.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته 43 ثانية، صاحبته وهي تعبر عن غضبها الشديد من العاملين بالمطعم المذكور بعد العثور على المادة الغريبة بوجبتها ، داعية إلى استدعاء المصالح الأمنية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو عن صدمتهم الكبيرة، حيث أكد البعض منهم عن تضامنهم الكلي مع الفتاة التي قامت بتوثيق ما عثرت عليه بواسطة هاتفها النقال.