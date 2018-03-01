تصعيــد خطير.. الاتحاد الأوروبي يحذر بعد اعتراف ''فيسبوك'' بتسريب البيانات الشخصية لـ50 مليون مستخدم..وهـذه التفاصيل ﻿

خرج مؤسس موقع ''فيسبوك'' مارك زوكربيرغ عن صمته الطويل، ليُعبر الأربعاء 21 مارس 2018، عن ''أسفه''، مُقراً بحصول ''أخطاء'' بعد جدل مستمر منذ أيام، حول استخدام غير مشروع للبيانات الشخصية لملايين المستخدمين من

"شــوف تيفي"

خرج مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربيرغ عن صمته الطويل، ليُعبر الأربعاء 21 مارس 2018، عن "أسفه"، مُقراً بحصول "أخطاء" بعد جدل مستمر منذ أيام، حول استخدام غير مشروع للبيانات الشخصية لملايين المستخدمين من قبل شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية.

وفي هـذا الصدد صرح زوكربيرغ في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن ذلك "شكَّل استغلالاً كبيراً للثقة، وأنا آسف فعلاً لما حصل. نحن مسؤولون عن التأكد من عدم تكرار ذلك"، وتابع زوكربيرغ أنه "من دواعي سروره" أن يدلي بشهادته أمام الكونغرس الأميركي.



وفي ذات السياق فالبرغم من اتساع رقعة الفضيحة التي باتت مدوية، ظلَّ زوكربيرغ على صمته حتى الأربعاء، عندما نشر عبر صفحته في "فيسبوك" إقراراً منه بحصول "أخطاء"، وأنه يتحمَّل "مسؤولية ما حصل"، لكن دون أن يعتذر. وبعد ذلك بقليل أعربت المسؤولة الثانية في الموقع شيريل ساندبرغ عن "الأسف"، حسب ما أوردته صحيفة "هاف بوست عربي".

وتعهَّد زوكربيرغ أن يحدَّ من وصول تطبيقات الجهات الثالثة إلى البيانات الشخصية وإخضاعها لمراجعة دقيقة. كما تعهَّد بإبلاغ جميع المستخدمين الذين يمكن أن يكون قد تم استخدام بياناتهم دون موافقة منهم.

وتواجه "فيسبوك" أزمةً منذ تبيَّن أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" جمعت دون علم من الموقع بيانات 50 مليون مستخدم، لتطوير برنامج يتيح توقع تصويت الناخبين والتأثير عليه، من أجل التدخل في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في 2016.

وقال مسؤول سابق في "فيسبوك" إن "كامبريدج أناليتيكا" استخدمت تطبيقاً ثالثاً يدعى "ذيس إيز يور ديجيتال لايف"، طوَّره الباحث الروسي ألكسندر كوغان لحصد هذه البيانات، مستغلة ثغرة كان هذا الموقع على علم بها، وحذَّرت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا، من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقع فيها فيسبوك قد تكون "مكلفة.

وقالت يوروفا، المسؤولة عن حماية المستخدمين والبيانات الشخصية، بعد زيارة لها إلى واشنطن، التقت خلالها وزراء ونوابا أمريكيين، إنه "إذا أقدمت شركة على فعل هذا في أوروبا، بعد ماي 2018، فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات صارمة" بحقها.