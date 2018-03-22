 فضيحة .. مغربية كانت في الإمارات تفجرها: ''تسرقو ليا فلوسي وبنت خو فنان مغربي مشهور: ''ضرباتني وقالت ليا غادي نصورك عريانة ونفضحك'' ﻿
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فضيحة .. مغربية كانت في الإمارات تفجرها: ''تسرقو ليا فلوسي وبنت خو فنان مغربي مشهور: ''ضرباتني وقالت ليا غادي نصورك عريانة ونفضحك''

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 11:39 فضيحة .. مغربية كانت في الإمارات تفجرها: تسرقو ليا فلوسي وبنت خو فنان مغربي مشهور: ضرباتني وقالت ليا غادي نصورك عريانة ونفضحك | حوادث و حقوق
فضيحة .. مغربية كانت في الإمارات تفجرها: ''تسرقو ليا فلوسي وبنت خو فنان مغربي مشهور: ''ضرباتني وقالت ليا غادي نصورك عريانة ونفضحك''
كشف ''طباخة'' مغربية في عقدها الرابع لـ ''شوف تيفي'' عن تعرضها للنصب على يد مغربية تدعى ''ن''، توسطت في نقلها إلى الإمارات للعمل لدى مغربية قالت إنها ابنة أخ الفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط وهي متزوجة

''شوف تيفي''

كشف ''طباخة'' مغربية في عقدها الرابع لـ ''شوف تيفي'' عن تعرضها للنصب على يد مغربية تدعى ''ن''، توسطت في نقلها إلى الإمارات للعمل لدى مغربية قالت إنها ابنة أخ الفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط وهي متزوجة بإماراتي كطباخة.

وأوضحت ''فاطمة الزهراء'' البالغة من العمر 44 سنة، أنها وضعت إعلانا على موقع خاص بالراغبات في العمل خارج أرض الوطن نظرا لعملها سابقا في العديد من الدول، مشيرة إلى أن مغربية تدعى ''ن'' ربطت الاتصال بها، وطلبت منها مبلغ 20 ألف درهم حتى تساعدها في العمل مع أسرة ميسورة بالإمارات.

وأكدت المتحدثة على أنها وافقت على اقتراح ''ن''، وسافرت برفقتها إلى الإمارات وبالتحديد إلى منطقة ''عجمان''، لتعمل بفيلا ''ح'' ابنة أخ الفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط المتزوجة بإماراتي، إلا أن حياتها تحولت إلى جحيم، حيث وجدت نفسها تقوم بأعمال إضافية إلى جانب المطبغ كسقي الحديقة وتنظيف المنزل، مبرزة في الوقت نفسه على أن مشغلتها، أقدمت على احتجازها وضربها بطريقة بشعة وهددتها بتصويرها عارية ونشر الصور والفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت فاطمة الزهراء (وهي متزوجة وأم) متحدثة بحرقة كبيرة، أن مشغلتها المغربية، قامت بالاعتداء عليها بعد اعتراضها على القيام ببعض الأعمال المنزلية التي لا تدخل في تخصصها، وأيضا بسبب نقاش وقع بينهما بعد اكتشافها عدم وجود عقد عمل حقيقي يجمعهما، مشيرة إلى أنها عادت إلى أرض الوطن بالقوة بعد أن رفضت المشغلة إعادة جواز السفر إليها.

وأرسلت فاطمة الزهراء لـ ''شوف تيفي'' نسخة من الشكاية التي تقدمت بها إلى وكيل الملك إلى المحكمة الابتدائية بداية شهر مارس الجاري، والتي أفادت من خلالها على أن المشغلة، قامت كذلك بسلبها هاتفها النقال وانتحال شخصيتها عبر تطبيق ''واتساب''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مغربيات عبد الهادي بلخياط فاطمة الزهراء الإمارات

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