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حصري..هذا جديد قضية الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي والقضية فيها جزائري

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 11:09 حصري..هذا جديد قضية الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي والقضية فيها جزائري | دولي
حصري..هذا جديد قضية الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي والقضية فيها جزائري
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي فرنسي، أن الشرطة الفرنسية أوقفت في ملف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، فرنسيا من أصول جزائرية، يشتبه في لعبه دور الوسيط خلال الانتخابات الفرنسية سنة 2007 ، بين

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر حقوقي فرنسي، أن الشرطة الفرنسية أوقفت في ملف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، فرنسيا من أصول جزائرية، يشتبه في لعبه دور الوسيط خلال الانتخابات الفرنسية سنة 2007 ، بين ساركوزي ونظام معمر القذافي.

وأكد المصدر ذاته أن السلطات الفرنسية، قررت الاحتفاظ بالجزائري تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخلاء سبيل ساركوزي الذي من المنتظر أن يمثل أمام ثلاثة قضاة، مضيفا في الوقت نفسه أن هذا الجزائري أكد توصل الهيئة المكلفة بحملة ساركوزي الانتخابية بمبالغ مالية كبيرة عبارة عن هبات مجهولة المصدر.


وأبرز ذات المصدر أن جمعيات حقوقية فرنسية، دخلت على الخط ونددت بعدم متابعة ساركوزي في حالة اعتقال، داعين السلطات إلى فتح تحقيق موسع للكشف عن جميع خيوط هذا الملف.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نيكولا ساركوزي السلطات الرئيس الفرنسي

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