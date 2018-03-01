هيفتي يكشف الحالة الصحية للاعبي المنتخب المغربي قبل مواجهة صربيا ﻿

أكد طبيب المنتخب الوطني عبد الرزاق هيفتي خلال المعسكر الذي يقيمه بتورينو الإيطالية ،غياب ثلاثة عناصر عن المباراتين الوديتين أمام كل من صربيا و أوزبكستان .

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أكد طبيب المنتخب الوطني عبد الرزاق هيفتي خلال المعسكر الذي يقيمه بتورينو الإيطالية ،غياب ثلاثة عناصر عن المباراتين الوديتين أمام كل من صربيا و أوزبكستان .

وكشف طبيب المنتخب الوطني، في تصريح لموقع الجامعة المغربية لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء ، أن كلا من أشرف حكيمي و يوسف أيت بناصر ثم ياسين بونو، سيغيبون عن المنتخب الوطني ، بسبب تعرضهم لإصابات متفاوتة ، فيما تحوم شكوك حول مشاركة اللاعب ياسين أيوب بعد إحساسه ببعض الآلام ، فيما بقية اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة و جاهزون بنسبة كبيرة لهذين اللقاءين .

ويذكر أن المنتخب المغربي سيلاقي المنتخب الصربي يوم الجمعة ، على أرضية الملعب الأولمبي بتورينو الإيطالية، فيما سيواجه المنتخب الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل على أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء ، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.