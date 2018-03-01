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مدرب المنتخب المصري: قادرون على خلق المفاجأة في المونديال

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 10:40 مدرب المنتخب المصري: قادرون على خلق المفاجأة في المونديال | سبور
مدرب المنتخب المصري: قادرون على خلق المفاجأة في المونديال
أكد مدرب المنتخب المصري، هيكتور كوبر، تفاؤله بقدرة الفراعنة، على تحقيق مفاجأة في كأس العالم في روسيا، رغم الانتقادات التي يتعرض لها المدرب الأرجنتيني بسبب نهجه الدفاعي واعتماده بنسبة كبيرة على

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أكد مدرب المنتخب المصري، هيكتور كوبر، تفاؤله بقدرة الفراعنة، على تحقيق مفاجأة في كأس العالم في روسيا، رغم الانتقادات التي يتعرض لها المدرب الأرجنتيني بسبب نهجه الدفاعي واعتماده بنسبة كبيرة على محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي.

وقال كوبر: "أنا متفائل جدا وأتمنى أن نصل لأبعد نقطة في كأس العالم. نريد الوصول للدور الثاني ثم التأهل لدور الثمانية. يوجد حصان أسود في كل بطولة والمفاجآت واردة".

وأضاف المدرب الأرجنتيني لـ"رويترز" يوم أمس الأربعاء : "سيساعدنا على بلوغ الدور الثاني رغبة اللاعبين والروح القتالية. نملك توليفة جيدة من اللاعبين المحترفين والمحليين ممن يتحلون بالتواضع ولا يتملكهم الغرور. نختار اللاعب القادر على تنفيذ ما نريده من خطط وتطبيق طرق لعب معينة".

ويشدد كوبر في كل ظهور أمام الصحافيين على تمسكه بأسلوبه مع تقبله للانتقادات، وتابع: "يطلب منا المشجعون تغيير طريقة اللعب وتحسين الأداء، لكن أعتقد أن فريقي يهاجم بالفعل وأحرزنا الكثير من الأهداف في التصفيات".

"البعض يعتقد أن الهجوم يعني أن تلعب بأكثر من مهاجم لكنني أرى غير ذلك. فضلنا اختيار طريقة معينة للمضي بها في مسيرتنا ومن الممكن ألا تكون ممتعة للجماهير لكنها قادتنا إلى كأس العالم".

 وأوضح : "لا أعتقد أن صلاح وحده من قادنا إلى كأس العالم ولا يمكن للاعب واحد أن يحقق هذه المهمة، وحتى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. أنا مؤمن بالمجموعة ككل".

ويذكر أن المنتخب المصري ، وقع في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الضيافة، بجانب أوروغواي والسعودية، علما أن منتخب "الفراعنة" لم يتخط الدور الأول ولم يحقق أي انتصار في مشاركتين سابقتين في كأس العالم عامي 1934 و1990.

‫شوف تيفي

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هيكتور كوبر المنتخب المصري شوف سبور

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