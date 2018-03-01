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700 مليون سنتيم فائض الوداد خلال الموسم الماضي

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 10:34 700 مليون سنتيم فائض الوداد خلال الموسم الماضي | سبور
700 مليون سنتيم فائض الوداد خلال الموسم الماضي
أكدت مصادر مطلعة، أن فريق الوداد الرياضي صرف ما يناهز 9 ملايير سنتيم في الموسم الماضي، بعد مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

شوف سبور

أكدت مصادر مطلعة، أن فريق الوداد الرياضي صرف ما يناهز 9 ملايير سنتيم في الموسم الماضي، بعد مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت، صحيفة " الصباح" في عدد اليوم الخميس، أن الفريق الأحمر، حقق فائضا في حدود 700 مليون سنتيم، رغم ارتفاع نفقاته بعد مشاركته على عدة واجهات، منها دوري أبطال إفريقيا الذي توج به، دون أن يتضمن الرقم إنجازات الفريق وصفقة انتقال أشرف بنشرقي إلى الهلال السعودي، مبرزة أن الرقم مرشح للارتفاع بنسبة كبيرة خلال الموسم الجاري.

ويذكر أن الوداد الرياضي سيعقد يوم 23 مارس الجاري الجمع العام العادي ، بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية البيضاء، وسيعرف الجمع العام التصويت على التقريرين المالي والأدبي.

 

‫شوف تيفي

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الوداد الرياضي الجمع العام العادي شوف سبور

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