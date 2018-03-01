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نايضة بسبب الساعة الإضافية اللي كتأثر على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 10:32 نايضة بسبب الساعة الإضافية اللي كتأثر على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين | مجتمع
نايضة بسبب الساعة الإضافية اللي كتأثر على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين
اختار نائب من فريق ''بيجيدي'' نقل الجدل الدائر حاليا حول التوقيت الصيفي وإضافة ساعة من الأوساط الأوروبية إلى المغرب، وذلك بعد قرار وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إضافة ساعة ابتداء من الأحد

"شوف تيفي"

اختار نائب من فريق "بيجيدي" نقل الجدل الدائر حاليا حول التوقيت الصيفي وإضافة ساعة من الأوساط الأوروبية إلى المغرب، وذلك بعد قرار وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إضافة ساعة ابتداء من الأحد المقبل.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومه الخميس، فرغم أن المغرب سبق أن عمل بهذا النظام خلال السنوات الماضية، فإن فتح النقاش في أوروبا اليوم، هو ما شجع طرح الجدوى من إضافة ساعة سواء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أو من قبل نائب العدالة والتنمية، الذي طرح المبررات نفسها التي يدافع بها نواب أوروبيون من أجل إلغاء التوقيت الصيفي، رغم اختلاف السياقات والحيثيات.

وأكد أحمد صدقي برلماني فريق العدالة والتنمية وعضو لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بلغة اليقين في غياب دراسات ومعطيات دقيقة، أن التوقيت الجديد له أثار سلبية على المستوى الصحي والنفسي للإنسان، بالإضافة إلى الاضطراب الذي يحدثه في المجتمع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الساعة الإضافية التوقيت الصيفي أوروبا

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