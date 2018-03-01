فريقان عريقان بالدوري الإيطالي يطاردان عقد حكيم زياش ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن حكيم زياش أصبح مطلوبا مرة أخرى في الدوري الإيطالي بعدما رصد أعماله، مصطفى نخلي، بمطار مدينة تورينو، بالتزامن مع استعداد اللاعب لمواجهة المنتخب الصربي رفقة ''أسود الأطلس''،

" شوف سبور"

كشفت تقارير إعلامية، أن حكيم زياش أصبح مطلوبا مرة أخرى في الدوري الإيطالي بعدما رصد أعماله، مصطفى نخلي، بمطار مدينة تورينو، بالتزامن مع استعداد اللاعب لمواجهة المنتخب الصربي رفقة "أسود الأطلس"، يوم غد الجمعة بالملعب الأولمبي للمدينة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن نجم المنتخب المغربي لازال محط اهتمام لمسؤولي أيس روما، علما أن الفريق خصص متتبعين تقنيين لمشاهدته في الدوري الهولندي منذ الموسم الماضي.

وأفادت المصادر نفسها، أن فريق العاصمة ليس الوحيد المهتم بخدمات الدولي المغربي، وإنما هناك أيسي ميلان بعدما أضاف اللاعب إلى مفكرته، في الأسابيع الأخيرة، استعدادا لاحتمالية الانقضاض على توقيعه.

وكان المغربي قد انضم إلى صفوف أجاكس، صيف 2016، قادما من تفينتي أنشخيده، بقيمة مالية فاقت 11 مليون يورو، بينما يصل سعره في الوقت الحالي إلى 20 مليون يورو حسب مؤشر "ترانسفير ماركت".​​​