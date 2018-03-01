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زوكربيرغ في ورطة ... بعد ماي 2018 سيتم فرض عقوبات صارمة على الفيسبوك

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 10:23 زوكربيرغ في ورطة ... بعد ماي 2018 سيتم فرض عقوبات صارمة على الفيسبوك | نت 2.0
زوكربيرغ في ورطة ... بعد ماي 2018 سيتم فرض عقوبات صارمة على الفيسبوك
حذر الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء وعلى رأسه مفوضة العدل فيرا جوروفا، من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقعت فيها شركة فيسبوك قد تكون جد مكلفة خاصة بعد شهر ماي عندما تدخل لائحة أوروبية جديدة

شوف سبور

 حذر الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء وعلى رأسه مفوضة العدل فيرا جوروفا، من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقعت فيها شركة فيسبوك قد تكون جد مكلفة خاصة بعد شهر ماي عندما تدخل لائحة أوروبية جديدة بشأن حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ.

وحسب تقارير دولية، فإن فيسبوك يواجه تخوفا كبيرا وذلك منذ فضيحة جمع "كامبريدج أناليتيكا" بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم من أجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين بهدف إمالة الكفة إلى حملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وبهذا الشأن حذرت فيرا جوروفا من حدوث فضيحة مماثلة وإن حدثَ ذلك في أوروبا بعد ماي 2018 سيتم فرض عقوبات صارمة على الفيسبوك.

تجدر الإشارة، إلى أنه في 25 ماي المقبل ستدخل لائحة عامة تختص بحماية البيانات الشخصية حيز التطبيق في الاتحاد الأوروبي، الشيء الذي سيعزز حماية بيانات المواطنين الأوروبيين.

 

‫شوف تيفي

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