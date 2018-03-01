 ساركوزي يندد أمام القضاة بتعرضه ''للتشهير'' في قضية التمويل الليبي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل:إعادة تمثيل جريمة قتل الفنان الشعبي اللي قتلوه فكازا بسبب الشذوذ الجنسي | حوادث و حقوق

عـــاجل:إعادة تمثيل جريمة قتل الفنان الشعبي اللي قتلوه فكازا بسبب الشذوذ الجنسي

نايضة بسبب الساعة الإضافية اللي كتأثر على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين | مجتمع

نايضة بسبب الساعة الإضافية اللي كتأثر على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين

مطالبــة 100 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية إلغاء نظـام الإرث عن طريق التعصيب تخلق جدلا واسعا بالمغرب | بوليتيك

مطالبــة 100 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية إلغاء نظـام الإرث عن طريق التعصيب تخلق جدلا واسعا

زوكربيرغ في ورطة ... بعد ماي 2018 سيتم فرض عقوبات صارمة على الفيسبوك | نت 2.0

زوكربيرغ في ورطة ... بعد ماي 2018 سيتم فرض عقوبات صارمة على الفيسبوك

ساركوزي يندد أمام القضاة بتعرضه للتشهير في قضية التمويل الليبي | دولي

ساركوزي يندد أمام القضاة بتعرضه ''للتشهير'' في قضية التمويل الليبي

صادم..خليجي مات في مراكش بعد ليلة حمراء | حوادث و حقوق

صادم..خليجي مات في مراكش بعد ليلة حمراء

طقس بارد جدا وأمطار ورياح اليوم الخميس بهذه المناطق | مجتمع

طقس بارد جدا وأمطار ورياح اليوم الخميس بهذه المناطق

عاجل..هذا ما قاله ساركوزي أمام القضاة بعد اعتقاله | دولي

عاجل..هذا ما قاله ساركوزي أمام القضاة بعد اعتقاله

خطير..حرب بارونات كوكايين بطنجة+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير..حرب بارونات كوكايين بطنجة+تفاصيل مثيرة

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

ساركوزي يندد أمام القضاة بتعرضه ''للتشهير'' في قضية التمويل الليبي

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 09:56 ساركوزي يندد أمام القضاة بتعرضه للتشهير في قضية التمويل الليبي | دولي
ساركوزي يندد أمام القضاة بتعرضه ''للتشهير'' في قضية التمويل الليبي
ندد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي و جه إليه الاتهام في اطار التحقيق حول الشبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007، بأنه يعيش ''جحيما من التشهير''، وذلك في إفادته أمام القضاة التي نشرها

''شوف تيفي''

ندد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي و جه إليه الاتهام في اطار التحقيق حول الشبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007، بأنه يعيش ''جحيما من التشهير''، وذلك في إفادته أمام القضاة التي نشرها موقع صحيفة ''لوفيغارو'' الخميس.

وصرح ساركوزي ''منذ 11 مارس 2011، أعيش جحيم هذا التشهير''، منددا أيضا بعدم وجود ''أدلة مادية'' في الاتهامات الموجهة إليه.

وتم مساء الأربعاء توجيه تهم ''الفساد السلبي'' و''التمويل غير القانوني لحملة انتخابية'' و''إخفاء أموال عامة ليبية''، إلى ساركوزي (63 عاما)، في ما يشكل تسارعا في القضية التي يتم التحقيق فيها منذ نحو خمس سنوات.

وتابع ساركوزي أنه ''اتهم دون أي دليل مادي'' بناء على تصريحات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه وأيضا على أقوال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، بينما ''تبين مرات عدة أنه (أي تقي الدين) تلقى أموالا من الدولة الليبية''.

وجاء في إفادة ساركوزي ''اريد أن اذكركم في ما يتعلق بتقي الدين أنه لا يعطي أي دليل على لقائه معي خلال هذه الفترة بين 2005 و2011''.

وتابع ساركوزي ''خلال توقيفي على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة، حاولت بكل سبل الإقناع المتوفرة لدي إثبات أن الشروط الخطيرة والمتطابقة لتوجيه الاتهام غير متوافرة بالنظر إلى هشاشة الملف الذي خضع لتحقيق قضائي وإلى الخصائص المريبة والماضي الحافل ل(الوسيط) تقي الدين''.

وأضاف ''الوقائع المنسوبة إلي خطيرة وأنا مدرك لذلك، لكن إذا كان الأمر كما أردد بثبات وبإصرار كبير، تلاعبا من الدكتاتور القذافي أو زمرته أو مقربين منه... عندها أطلب منكم حضرات القضاة درس مدى عمق وخطورة وعنف الظلم الذي سأتعرض له''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ساركوزي تشهير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..هذا ما قاله ساركوزي أمام القضاة بعد اعتقاله | دولي

عاجل..هذا ما قاله ساركوزي أمام القضاة بعد اعتقاله

عاجل..استمرار التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لليوم الثاني على التوالي | دولي

عاجل..استمرار التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لليوم الثاني على التوالي

هذا ما قررته المحكمة الإسرائيلية في حق الفتاة الفلسطينية عهد التميمي | دولي

هذا ما قررته المحكمة الإسرائيلية في حق الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

عاجل..هذا جديد اعتقال الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي | دولي

عاجل..هذا جديد اعتقال الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

التقلية/اللحم الراس/الشواية/..مأكولات شعبيىة لها مكانة خاصة عند المغاربة بين الجودة و الأثمنة | روبورتاج
منذ 2 ساعات

التقلية/اللحم الراس/الشواية/..مأكولات شعبيىة لها مكانة خاصة عند المغاربة بين الجودة و الأثمنة

بساب تيليفون وكرويلة..قتل صاحبو بالهراويين فكــازا وهاكيفاش غْدرو (فيديو) | بــووز

بساب تيليفون وكرويلة..قتل صاحبو بالهراويين فكــازا وهاكيفاش غْدرو (فيديو)

الفائز بلقب ماستر شاف: المغرب كنت عايش فالخارج وها علاش رجعت لبلادي/ماستر شيف تجربة كبيرة/ عطاوني 40 مليون/غادي ندير برنامج /طرائف لأول مرة يرويها من قلب منزله | بــووز

الفائز بلقب ماستر شاف: المغرب كنت عايش فالخارج وها علاش رجعت لبلادي/ماستر شيف تجربة كبيرة/ عطاوني 40 مليون/غادي ندير برنامج /طرائف لأول مرة يرويها من قلب منزله

بالفيديو..شوفو ردة فعل الأمهات المغربيات منين علموهم ولادهم أنهم غاديين يحرڭو للخارج | بــووز

بالفيديو..شوفو ردة فعل الأمهات المغربيات منين علموهم ولادهم أنهم غاديين يحرڭو للخارج

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل:إعادة تمثيل جريمة قتل الفنان الشعبي اللي قتلوه فكازا بسبب الشذوذ الجنسي | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عـــاجل:إعادة تمثيل جريمة قتل الفنان الشعبي اللي قتلوه فكازا بسبب الشذوذ الجنسي

نايضة بسبب الساعة الإضافية اللي كتأثر على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين | مجتمع

نايضة بسبب الساعة الإضافية اللي كتأثر على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين

مطالبــة 100 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية إلغاء نظـام الإرث عن طريق التعصيب تخلق جدلا واسعا بالمغرب | بوليتيك

مطالبــة 100 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية إلغاء نظـام الإرث عن طريق التعصيب تخلق جدلا واسعا

زوكربيرغ في ورطة ... بعد ماي 2018 سيتم فرض عقوبات صارمة على الفيسبوك | نت 2.0

زوكربيرغ في ورطة ... بعد ماي 2018 سيتم فرض عقوبات صارمة على الفيسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.