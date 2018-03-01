اللجنة التأديبية تحدث تغييرات في عقوبة الجيش الملكي ﻿

عدلت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العقوبات الصادرة ضد فريق الجيش الملكي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام فريق اتحاد طنجة عن الجولة 21 من البطولة

" شوف سبور"

عدلت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العقوبات الصادرة ضد فريق الجيش الملكي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام فريق اتحاد طنجة عن الجولة 21 من البطولة الاحترافية.

وألزمت الجامعة المغربية فريق الجيش الملكي بإصلاح الخسائر التي تعرض لها ملعب الأمير مولاي عبد الله.

ووجهت اللجنة التأديبية إنذارا لفريق الجيش الملكي مع إصلاح الأضرار التي لحقت بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط التي تسبب فيها جمهوره وذلك بعد إجراء خبرة لتقييم الخسائر من طرف إدارة المركب مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم.