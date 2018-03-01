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بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 09:08 طقس بارد جدا وأمطار ورياح اليوم الخميس بهذه المناطق | مجتمع
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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بجو بارد بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وبداخل شمال المملكة.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بجو بارد بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وبداخل شمال المملكة.

وستكون السماء غائمة جزئيا نهارا مع سقوط أمطار ضعيفة ومتفرقة بشمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، فيما سيكون الجو مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة. ومن المتوقع أن تهب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية شيئا ما بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية ، وستهب ضعيفة القوة إلى معتدلة بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 08 وناقص 02 درجات بالمرتفعات، وما بين ناقص 01 و04 درجات بالهضاب الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 03 و 08 درجات بمنطقة طنجة واللوكوس والشاوية ودكالة وعبدة والرحامنة والحوز وسهول تادلة السفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 06 و12 درجة بالغرب وسوس، وما بين 11 و 16 درجة بالأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 02 و 07 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و 13 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و21 درجة بالشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة الرحامنة والحوز وسوس وستكون ما بين 22 و 27 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا بين طنجة والجرف، وقوي إلى جد قوي الهيجان ليصير هائجا الى قوي الهيجان صباحا بين الجرف والكويرة.

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المغرب شوف تيفي البحر جو بارد أمطار

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