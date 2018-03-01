 مثير وبالفيديو..لورا بريول سجلات مع قناة فرنسية وكشفات حقائق مثيرة بخصوص قضيتها مع لمجرد ﻿
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مثير وبالفيديو..لورا بريول سجلات مع قناة فرنسية وكشفات حقائق مثيرة بخصوص قضيتها مع لمجرد

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 03:10 مثير وبالفيديو..لورا بريول سجلات مع قناة فرنسية وكشفات حقائق مثيرة بخصوص قضيتها مع لمجرد | ثقافة و فنون
مثير وبالفيديو..لورا بريول سجلات مع قناة فرنسية وكشفات حقائق مثيرة بخصوص قضيتها مع لمجرد
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' قبل أيام بعد عودة سعد لمجرد للمغرب، فقد قامت الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' بالظهور بقناة '' bfmtv'' الفرنسية، حيث كشفت عن العديد من المعطيات الخاصة بما وقع بينها وبين الفنان

''شوف تيفي''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' قبل أيام بعد عودة سعد لمجرد للمغرب، فقد قامت الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' بالظهور بقناة '' bfmtv'' الفرنسية، حيث كشفت عن العديد من المعطيات الخاصة بما وقع بينها وبين الفنان المغربي ليلة الواقعة.

وكشفت ''بريول'' للقناة الفرنسية، عن تحول حياتها بعد تعرضها على حد تعبيرها للاغتصاب والتعنيف من الفنان المغربي، وتعرضها لوابل من السب والقذف بمواقع التواصل الاجتماعي من عشاق لمجرد.

وأكدت لورا بريول للقناة المذكورة أنها أصبحت خائفة من الخروج لوحدها، حتى لا تكون ضحية عشاق الفنان المغربي، وأيضا لتتجنب بعض التلميحات التي تصدر في حقها كاتهامها للمجرد من أجل الحصول على المال.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد لمجرد الفنان المغربي لورا بريول

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