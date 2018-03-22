بالصورة.. البدلة الجديدة للمنتخب المغربي تلهب فيسبوك ﻿

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، صورة الناخب الوطني هيرفي رونار ببدلته الجديدة للمنتخب المغربي بعد التقاطه صورة تذكارية مع الجماهير المغربية.

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، صورة الناخب الوطني هيرفي رونار ببدلته الجديدة للمنتخب المغربي بعد التقاطه صورة تذكارية مع الجماهير المغربية.

وعبرت الجماهير المغربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابها بالبدلة الرياضية الجديدة للمنتخب المغربي خلال مشاركته في المعسكر التدريبي بالديار الإيطالية تأهبا لخوض مباراته الودية أمام منتخب صربيا.

ويواجه المنتخب المغربي منتخب صربيا يوم الجمعة المقبل في أولى مبارياته الودية استعدادا لكأس العالم 2018 على أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب أوزبكستان على أرضية مركب محمد الخامس يوم الثلاثاء 27 مارس.