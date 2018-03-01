رؤوف خليفة : المغرب يعيش ثورة رياضية والأسود مرشحة لنيل لقب كأس إفريقيا ﻿

يرى رؤوف خليفة المعلق التونسي، أن المنتخب المغربي لكرة القدم قدم مستويات جيدة ويبقى المرشح الأول للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا المقرر إجراؤها الموسم المقبل في الكاميرون، وخصوصا بعد تحقيق التأهل

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يرى رؤوف خليفة المعلق التونسي، أن المنتخب المغربي لكرة القدم قدم مستويات جيدة ويبقى المرشح الأول للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا المقرر إجراؤها الموسم المقبل في الكاميرون، وخصوصا بعد تحقيق التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وقال المعلق في تصريح لصحيفة العربي الجديد، إن المغرب يعيش ثورة حقيقية في كرة القدم جعلته يطمح لتنظيم كأس العالم 2026، مستفيدا بتواجد مدرب مميز لقيادة المنتخب هو الفرنسي هيرفي رينار.

وتابع قائلا : ''هناك جهود ضخمة في ما يتعلق بالبنية التحتية والطموح، فالمغرب يطمح لتنظيم كأس العالم وهو يخطط لذلك بشكل جيد، وأعتقد أن فرصته قائمة، أضف إلى ذلك أن قدوم مدرب بحجم هيرفي رينار أثبت أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، والدليل تأهله للمونديال من مجموعة صعبة جدا فيها المنتخب الإيفواري''.