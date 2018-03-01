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خبر سار..الزيادة في أجور الموظفين المغاربة اللي تيشدوا أقل من 5500 درهم

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 23:26 خبر سار..الزيادة في أجور الموظفين المغاربة اللي تيشدوا أقل من 5500 درهم | مجتمع
خبر سار..الزيادة في أجور الموظفين المغاربة اللي تيشدوا أقل من 5500 درهم
كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي أن الجولة الثانية للحوار الاجتماعي المركزي الذي اكتمل يومه الأربعاء 21 مارس الجاري باجتماع لجنة القطاع العام، سيجعل الحكومة تقوم

"شوف تيفي"

 كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي أن الجولة الثانية للحوار الاجتماعي المركزي الذي اكتمل يومه الأربعاء 21 مارس الجاري باجتماع لجنة القطاع العام، سيجعل الحكومة تقوم بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام بالنسبة للمستفيدين من أجور شهرية أقل من 5500 درهم.

 وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإنه بالإضافة إلى الزيادة في الأجور فهناك اقتراحات تتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية والزيادة بمنحة المولود الجديد ودراسة التعويضات عن المناطق النائية وإحداث درجات جديدة بالسلاليم الدنيا.

 تجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية، طالبت سابقا بالزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العمومي، إلا أن الحكومة وإلى حدود الساعة لم تستجب لهذا المطلب.

 

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