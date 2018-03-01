عاجل..رجال الحموشي يسقطون قاتل شاب بطنجة+تفاصيل جد صادمة حول الجريمة ﻿

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تمكنت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قبل قليل من مساء يومه الأربعاء، من توقيف الفاعل الرئيسي المتورط في جريمة الضرب و الجرح المفضي للموت بحي بوحوت القريب من دار التونسي و ذلك بنفس الحي

"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قبل قليل من مساء يومه الأربعاء، من توقيف الفاعل الرئيسي المتورط في جريمة الضرب و الجرح المفضي للموت بحي بوحوت القريب من دار التونسي و ذلك بنفس الحي حيث يتعلق الأمر بالمسمى ( أ. ب) 20 سنةً من أبناء الحي و الذي اعترف بالمنسوب إليه وأنه ليلة الواقعة دخل في شجار لفظي مع المعنيين أمام أبناء حيه ، حيث لم يتقبل الأمر ليتطور لتبادل للعنف ليقوم بعدها الضحية بمحاولة ضربه بواسطة سلاح أبيض لكنه استطاع تفاديه والعمل على نزع السكين من يده و مباغثته بضربة في الصدر ، فر بعدها مباشرة تاركا الضحية في دمائه .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية كثفت أبحاثها الميدانية و التقنية و عملت على جمع كل المعطيات المتوفرة حول القضية لتتوصل إلى هوية الجاني الحقيقي و تعمل على إيقافه مباشرة بعد أول ظهور له بالحي .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف سيتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية للبحث معه بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة قصد معرفة جميع حيثيات القضية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طنجة الشرطة القضائية الحراسة النظرية

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