 فضيحة: حامي الدين ''يقرصن'' مقالا نشر بالاتحاد الاشتراكي عام 2009، دون أن يشير إليه ﻿
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فضيحة: حامي الدين ''يقرصن'' مقالا نشر بالاتحاد الاشتراكي عام 2009، دون أن يشير إليه

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 22:46 فضيحة: حامي الدين يقرصن مقالا نشر بالاتحاد الاشتراكي عام 2009، دون أن يشير إليه | بوليتيك
فضيحة: حامي الدين ''يقرصن'' مقالا نشر بالاتحاد الاشتراكي عام 2009، دون أن يشير إليه
نشر الأستاذ الجامعي والحقوقي حامي الدين مقالا اليوم الأربعاء 21 مارس 2018 بجريدة ''أخبار اليوم''، تحت عنوان: ''قضية بوعشرين.. البراءة هي الأصل''، مصادر ''شوف تيفي'' كشفت أن حامي الدين سلخ سلخا مقالا سابقا نشر

شوف تيفي

نشر الأستاذ الجامعي والحقوقي حامي الدين مقالا اليوم الأربعاء 21 مارس 2018 بجريدة "أخبار اليوم"، تحت عنوان: "قضية بوعشرين.. البراءة هي الأصل"، مصادر "شوف تيفي" كشفت أن حامي الدين سلخ سلخا مقالا سابقا نشر بالاتحاد الاشتراكي في 21 دجنبر 2009، تحت عنوان "قرينة البراءة في التشريع المغربي" (*) نشر بوساطة رشيد تاشفين، المتأمل للمقال الذي كتبه الأستاذ الذي يدرس طلبته يوميا دروس الحقوق، يجده قد "قرصن" جزءا أساسيا من المقال الأصلي الذي كتبه وكيل الملك السابق بسطات والوكيل العام السابق بوجدة، نقرأ في مقال الاتحاد الاشتراكي المنشور عشر سنوات قبل اليوم:

"أساس قرينة البراءة:
لقد أقر المشرع قرينة البراءة لضمان أمن الأشخاص وحماية الحرية الفردية.
المشتبه فيه أو المتهم الذي يستفيد من مبدأ قرينة البراءة يتعين أن يخضع لنظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب
حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه او اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والأمن العام ذلك.
- إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن ان يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الإدانة والتشكك.
- إن قرينة البراءة أقرها المشرع لمواجهة كل اتهام كاذب او اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
- إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة. فالحقوق المضمونة للدفاع تكون غير تامة دون مبدأ مساواة الجرائم والعقوبات الذي ترجع حقيقته إلى مبدأ قرينة البراءة المضمون لكل متهم".


ونقرأ في مقال الحقوقي حامي الدين:" إن قرينة البراءة هي ضمانة أساسية لحماية أمن الأشخاص وحماية حرياتهم الفردية، وعلى أساسها يستفيد المشتبه بهم أو المتهمون من نظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه او اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والأمن العام ذلك.
- إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن ان يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الإدانة والتشكيك
- لقد أقر المشرع قرينة البراءة لمواجهة كل اتهام كاذب او اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
- إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة بين المتقاضين..."


هل يحتاج الأمر إلى دليل، إن القرصنة واضحة ، والنقل المباشر من مقال وكيل الملك لا غبار عليه بالكلمة والحرف وبعلامات الترقيم ذاتها، دون أن يضع النص المنقول -كما يفرض ذلك أبسط أسس النزاهة العلمية والإشارة إلى المصادر الأصلية- بين مزدوجتين ويشر إلى المصدر المنقول والمقال والكاتب وتاريخ المنشور.. تزداد فداحة هذه السرقة الأدبية التي لا تحترم الحقوق الفكرية للكاتب الأصلي، حين تأتي من حقوقي، ومن أستاذ جامعي، مفترض فيه أن يكون قدوة لطلبته في مجال البحث العلمي...وإليكم مقال حامي الدين المنشور اليوم ، ومقال الاتحاد الاشتراكي المنشور في 21 دجنبر 2009 .

https://www.maghress.com/alittihad/100925

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شوف تيفي المغرب حامي الدين بوعشرين مقال الاتحاد الاشتراكي قرينة البراءة

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