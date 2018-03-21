 فضيحة تهز الفيسبوك في المغرب..نشر صور فتاة محجبة عريانة في الكروبات ﻿
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فضيحة تهز الفيسبوك في المغرب..نشر صور فتاة محجبة عريانة في الكروبات | حوادث و حقوق

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فضيحة تهز الفيسبوك في المغرب..نشر صور فتاة محجبة عريانة في الكروبات

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 22:23 فضيحة تهز الفيسبوك في المغرب..نشر صور فتاة محجبة عريانة في الكروبات | حوادث و حقوق
فضيحة تهز الفيسبوك في المغرب..نشر صور فتاة محجبة عريانة في الكروبات
تفاجأ العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' يومه الأربعاء، بنشر صور جد صادمة بمجموعة من الكروبات المغربية، ظهرت خلالها فتاة محجبة عارية، وهو ما أثار دهشة وصدمة المنخرطين في هذه

"شوف تيفي"

 تفاجأ العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يومه الأربعاء، بنشر صور جد صادمة بمجموعة من الكروبات المغربية، ظهرت خلالها فتاة محجبة عارية، وهو ما أثار دهشة وصدمة المنخرطين في هذه المجموعات الفيسبوكية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور الصادمة، حيث أكد الجميع أن هذه الفتاة قد تكون ضحية شخص استغلها ونشر صورها في الفيسبوك.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة لمطالبة الفتيات بتجنب التعامل مع غرباء في الموقع الأزرق وباقي وسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال صورهن عاريات، حتى لا تكونن ضحية كالفتاة المحجبة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محجبة فتاة صور الكروبات

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