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الكاتب العام للرجاء: القرعة كانت رحيمة والجمهور سيقود اللاعبين لدور المجموعات

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 21:49 الكاتب العام للرجاء: القرعة كانت رحيمة والجمهور سيقود اللاعبين لدور المجموعات | سبور
الكاتب العام للرجاء: القرعة كانت رحيمة والجمهور سيقود اللاعبين لدور المجموعات
يرى حسن سنيني الكاتب العام لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن قرعة دور سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي، كانت رحيمة على القلعة

شوف سبور

يرى حسن سنيني الكاتب العام لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن قرعة دور سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي، كانت رحيمة على القلعة الخضراء، مؤكدا أن فريق زاناكو الزامبي في المتناول وبإمكان تجاوزه شريطة حضور الجماهير لمساندة فريقها.

وقال سنيني في تصريح لشوف سبور، إن مستوى فريق زناكو الزامبي متقارب جدا مع فريق الرجاء، كما أن النهج التكتيكي الذي يعتمده يبقى مفتوحا ويميل إلى الفرجة الكروية الشيء الذي سيسهل المأمورية أمام النسور.

وتابع قائلا: قوة الرجاء تكمن في جمهورها الكبير.. أتمنى أن يقف الجمهور إلى جانب اللاعبين كما فعل في الدور السابق أمام نادي نواذيبو الموريتاني.. الرجاء بلا جمهور لا تساوي شيئا''.

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شوف سبور المغرب الرجاء زاناكو

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