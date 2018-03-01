 برافو...الحلم قد يصبح حقيقة: هذه هي الدول التي ستصوت رسميا لصالح المغرب لنيل شرف تنظيم كأس العالم 2026 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة تهز الفيسبوك في المغرب..نشر صور فتاة محجبة عريانة في الكروبات | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الفيسبوك في المغرب..نشر صور فتاة محجبة عريانة في الكروبات

فيديو : تقرير بي ان سبورت عن النجم الرجاوي و هداف البطولة محسن ياجور | بووز

فيديو : تقرير ''بي ان سبورت'' عن النجم الرجاوي و هداف البطولة محسن ياجور

فضيحة تهز خنيفرة.. صاحب مؤسسة تعليمية خاصة حصلوه كيمارس الجنس على تلميذة | مجتمع

فضيحة تهز خنيفرة.. صاحب مؤسسة تعليمية خاصة حصلوه كيمارس الجنس على تلميذة

ضحية بوعشرين نعيمة لحروري دخلات طول و عرض فالريسوني بعد موقفه المثير من القضية | مجتمع

ضحية بوعشرين نعيمة لحروري دخلات طول و عرض فالريسوني بعد موقفه المثير من القضية

سار للمغاربة..العام زين: شوفو شحال هي نسبة ملء السدود بعد أمطار الخير | بوليتيك

سار للمغاربة..العام زين: شوفو شحال هي نسبة ملء السدود بعد أمطار الخير

كسيدة خايبة بزاف تنهي حياة سائقين بشيشاوة | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة بزاف تنهي حياة سائقين بشيشاوة

خطير..الإناث أكثر إدمانا على الحشيش من الذكور بالمغرب | مجتمع

خطير..الإناث أكثر إدمانا على الحشيش من الذكور بالمغرب

السفير السعودي : علاقتنا مع المغرب علاقة تاريخية وطيدة وراسخة | بوليتيك

السفير السعودي : علاقتنا مع المغرب علاقة تاريخية وطيدة وراسخة

عاجل..استمرار التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لليوم الثاني على التوالي | دولي

عاجل..استمرار التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لليوم الثاني على التوالي

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

برافو...الحلم قد يصبح حقيقة: هذه هي الدول التي ستصوت رسميا لصالح المغرب لنيل شرف تنظيم كأس العالم 2026

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 21:07 برافو...الحلم قد يصبح حقيقة: هذه هي الدول التي ستصوت رسميا لصالح المغرب لنيل شرف تنظيم كأس العالم 2026 | سبور
برافو...الحلم قد يصبح حقيقة: هذه هي الدول التي ستصوت رسميا لصالح المغرب لنيل شرف تنظيم كأس العالم 2026
كشفت تقارير إعلامية، أنه مباشرة بعد إعلان اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 عن مضامين الملف، دخل المسؤولون المغاربة في اتصالات مباشرة للفوز بتأييد الاتحادات الإفريقية

شوف سبور

كشفت تقارير إعلامية، أنه مباشرة بعد إعلان اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 عن مضامين الملف، دخل المسؤولون المغاربة في اتصالات مباشرة للفوز بتأييد الاتحادات الإفريقية والعربية والآسيوية للملف المغربي قبل موعد الحسم.

وستعرف عملية التصويت مشاركة211 اتحادا في اختيار الفائز بشرف تنظيم مونديال 2026 .

وأفادت ذات التقارير، أن المغرب تمكن من اقناع مجموعة من الدول من مختلف القارات للتصويت لصالحه ومساندته في حملته الترويجية.

فيما يلي لائحة الدول التي ستصوت لصالح المغرب :

إفريقيا:

تونس - كوت ديفوار - السينغال - مالي - النيجر - الكونغو برازافيل - غينيا الاستوائية - غينيا كوناكري - الغابون - السودان - الرأس الأخضر - سوازيلاند - مدغشقر - الكامرون - بوروندي - إفريقيا الوسطى - ليبيريا - سيراليون - نيجيريا - غينيا بيساو - البنين - بوركينا فاسو - ليبيا.

آسيا:

إيران - قطر - الكويت - الصين - الأردن - فلسطين - أوزبكستان - قيرغستان - طادجكستان - تركمنستان - باكستان - إندونيسيا - ماليزيا - سريلانكا - سنغافورة.

أوروبا:

فرنسا - إسبانيا - إيطاليا - بلجيكا - مالطا - البرتغال - تركيا.

أمريكا اللاتينية: لا أحد.

الكونكاكاف: لا أحد.

أوقيانوسيا: لا أحد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس العالم 2026

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الكاتب العام للرجاء: القرعة كانت رحيمة والجمهور سيقود اللاعبين لدور المجموعات | سبور

الكاتب العام للرجاء: القرعة كانت رحيمة والجمهور سيقود اللاعبين لدور المجموعات

تأجيل مباراة الرجاء وشباب أطلس خنيفرة | سبور

تأجيل مباراة الرجاء وشباب أطلس خنيفرة

بنعبيشة لـ شوف سبور مجموعة الوداد في المتناول ورغم ذلك حتى حاجة ما ساهلة | سبور

بنعبيشة لـ ''شوف سبور'' مجموعة الوداد في المتناول ورغم ذلك حتى حاجة ما ساهلة

عصبة الأبطال : مباريات قوية لفريق الوداد البيضاوي بدور المجموعات + نتائج القرعة | سبور

عصبة الأبطال : مباريات قوية لفريق الوداد البيضاوي بدور المجموعات + نتائج القرعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ردود أفعال رائعة..مغاربة يُـعايدون أمهاتهم على المباشر في عيد الأم (فيديو) | نسولو الناس
منذ 2 ساعات

ردود أفعال رائعة..مغاربة يُـعايدون أمهاتهم على المباشر في عيد الأم (فيديو)

بالفيديو..حسن فاتح إلى جانب أطفال المدارس الخاصة ببوسكورة في مبادرة رائعة | خارج البلاطو

بالفيديو..حسن فاتح إلى جانب أطفال المدارس الخاصة ببوسكورة في مبادرة رائعة

المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش تصدر مجموعة من العقوبات في حق الجماهير الرجاوية بخصوص شغب الملاعب‎ | حصاد اليوم

المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش تصدر مجموعة من العقوبات في حق الجماهير الرجاوية بخصوص شغب الملاعب‎

أجيو نضحكو شوية مع شاب قال للأم ديالو غادي يحرك لأوروبا على المباشر..وهاشنو وقع منين بدات كتبكي | خارج البلاطو

أجيو نضحكو شوية مع شاب قال للأم ديالو غادي يحرك لأوروبا على المباشر..وهاشنو وقع منين بدات كتبكي

﻿

آخر المستجدات

فضيحة تهز الفيسبوك في المغرب..نشر صور فتاة محجبة عريانة في الكروبات | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

فضيحة تهز الفيسبوك في المغرب..نشر صور فتاة محجبة عريانة في الكروبات

فيديو : تقرير بي ان سبورت عن النجم الرجاوي و هداف البطولة محسن ياجور | بووز

فيديو : تقرير ''بي ان سبورت'' عن النجم الرجاوي و هداف البطولة محسن ياجور

فضيحة تهز خنيفرة.. صاحب مؤسسة تعليمية خاصة حصلوه كيمارس الجنس على تلميذة | مجتمع

فضيحة تهز خنيفرة.. صاحب مؤسسة تعليمية خاصة حصلوه كيمارس الجنس على تلميذة

ضحية بوعشرين نعيمة لحروري دخلات طول و عرض فالريسوني بعد موقفه المثير من القضية | مجتمع

ضحية بوعشرين نعيمة لحروري دخلات طول و عرض فالريسوني بعد موقفه المثير من القضية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.