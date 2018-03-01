برافو...الحلم قد يصبح حقيقة: هذه هي الدول التي ستصوت رسميا لصالح المغرب لنيل شرف تنظيم كأس العالم 2026 ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أنه مباشرة بعد إعلان اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 عن مضامين الملف، دخل المسؤولون المغاربة في اتصالات مباشرة للفوز بتأييد الاتحادات الإفريقية

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كشفت تقارير إعلامية، أنه مباشرة بعد إعلان اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 عن مضامين الملف، دخل المسؤولون المغاربة في اتصالات مباشرة للفوز بتأييد الاتحادات الإفريقية والعربية والآسيوية للملف المغربي قبل موعد الحسم.

وستعرف عملية التصويت مشاركة211 اتحادا في اختيار الفائز بشرف تنظيم مونديال 2026 .

وأفادت ذات التقارير، أن المغرب تمكن من اقناع مجموعة من الدول من مختلف القارات للتصويت لصالحه ومساندته في حملته الترويجية.

فيما يلي لائحة الدول التي ستصوت لصالح المغرب :

إفريقيا:

تونس - كوت ديفوار - السينغال - مالي - النيجر - الكونغو برازافيل - غينيا الاستوائية - غينيا كوناكري - الغابون - السودان - الرأس الأخضر - سوازيلاند - مدغشقر - الكامرون - بوروندي - إفريقيا الوسطى - ليبيريا - سيراليون - نيجيريا - غينيا بيساو - البنين - بوركينا فاسو - ليبيا.

آسيا:

إيران - قطر - الكويت - الصين - الأردن - فلسطين - أوزبكستان - قيرغستان - طادجكستان - تركمنستان - باكستان - إندونيسيا - ماليزيا - سريلانكا - سنغافورة.

أوروبا:

فرنسا - إسبانيا - إيطاليا - بلجيكا - مالطا - البرتغال - تركيا.

أمريكا اللاتينية: لا أحد.

الكونكاكاف: لا أحد.

أوقيانوسيا: لا أحد.