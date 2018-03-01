سار للمغاربة..العام زين: شوفو شحال هي نسبة ملء السدود بعد أمطار الخير ﻿

أفادت كتابة الدولة المكلفة بالماء، بأن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب، تجاوزت إلى حدود يومه الأربعاء، 9,61 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 63,2 في المائة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت كتابة الدولة المكلفة بالماء، بأن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب، تجاوزت إلى حدود يومه الأربعاء، 9,61 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 63,2 في المائة.

وأوضحت كتابة الدولة في الوضعية اليومية للسدود، أن هذا المستوى يزيد عن المعدل المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2017، والتي بلغت فيها المخزونات حوالي 8,8 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 57,9 في المائة.

وأضافت أن نسبة ملء سد "وادي المخازن"، انتقلت إلى 100 في المائة في 20 مارس 2018، مقابل 72,4 بالمائة سنة قبل ذلك، مسجلة أن سدود النخلة (تطوان)، وبوهودة (تاونات)، وسيدي سعيد معاشو حافظت على معدل الملء الأقصى (100 بالمائة)، والتي كانت قد بلغته منذ سنة.

وأشارت كتابة الدولة المكلفة بالماء إلى أنه تم تسجيل تطور ملحوظ في معدلات ملء بعض السدود، مثل سد الحسن الثاني وسد إدريس الأول وسد الوحدة، حيث انتقلت بتاريخ 20 مارس 2018، على التوالي، من 22,5 في المائة و60,3 في المائة و58,3 في المائة، إلى 35,6 في المائة و71,5 في المائة و88,3 في المائة.

في المقابل، تم تسجيل انخفاض في مستوى الملء بالعديد من السدود، مثل سد بين الويدان، إذ انتقل من 50,2 في المائة إلى 48,9 في المائة، وسد المسيرة الذي انتقل من 41 في المائة إلى 22,3 في المائة، وسد المنصور الذهبي الذي انتقل من 61,7 في المائة إلى 38,3 في المائة.