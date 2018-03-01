كسيدة خايبة بزاف تنهي حياة سائقين بشيشاوة ﻿

شهدت الطريق الإقليمية الرابطة بين شيشاوة ومجاط، يومه الأربعاء، حادثة سير مروعة، تتمثل في وقوع اصطدام بين سيارة من نوع ''مرسيديس'' 190 محملة بالفول وسيارة أخرى من نوع ''بيرلانكو''، ما خلف مصرع سائقي

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الإقليمية الرابطة بين شيشاوة ومجاط، يومه الأربعاء، حادثة سير مروعة، تتمثل في وقوع اصطدام بين سيارة من نوع ''مرسيديس'' 190 محملة بالفول وسيارة أخرى من نوع ''بيرلانكو''، ما خلف مصرع سائقي السيارة.

وحسب مصادر محلية فإن الحادثة التي أسفرت عن مصرع سائقي السيارتين، وقعت بالضبط بدوار بنقدور، بسبب قوة الاصطدام نتيجة السرعة المفرطة التي كانت تسير بها السيارتان.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي، حلت بمكان الحادث، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروفه وملابساته، بينما تم نقل السائقين إلى مستشعجلات مستشفى شيشاوة حيث فارقا الحياة نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضا لها.