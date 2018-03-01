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خطير..الإناث أكثر إدمانا على الحشيش من الذكور بالمغرب

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 19:51 خطير..الإناث أكثر إدمانا على الحشيش من الذكور بالمغرب | مجتمع
خطير..الإناث أكثر إدمانا على الحشيش من الذكور بالمغرب
لا شك أن الحشيش من أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين فئة من الشباب وقد يعود ذلك إلى سهولة إيجاد هذه المادة المخدرة من جهة، و إلى سعرها الذي يعتبره العديد أقل ثمنا، مقارنة بباقي أنواع المخدرات .

شوف تيفي:

لا شك أن الحشيش من أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين فئة من الشباب وقد يعود ذلك إلى سهولة إيجاد هذه المادة المخدرة من جهة، و إلى سعرها الذي يعتبره العديد أقل ثمنا، مقارنة بباقي أنواع المخدرات .

وحسب أسبوعية المشعل الصادرة هذا الأسيوع فإن تعاطي تدخين مخدر الحشيش يعود كذلك إلى كون البعض يعتبره أقل ضررا أو منعدم الضرر لأنه طبيعي ومستخرج من نبات وغير مصنع،على غرار باقي أنواع المخدرات لكن هذا الكلام يبقى واهيا مقارنة بتأثيرات الحشيش السلبية على صحة الإنسان.

وجاء في نفس الأسبوعية أن تعاطي الحشيش انتشر بين المراهقين وأمام أبواب المدارس وخلفها ، فزيارة بسيطة إلى بعض المؤسسات التعليمية يلاحظ الزائر بعض التلاميذ يحاولون لفت الأنظار بعيدا عن زملائهم أو الانضمام إلى جماعات معينة لتدخين الحشيش، يندس بينهم موزعون لترويج هذه المادة، وفي الغالب بعض التلاميذ هم من يقومون بالدور نيابة عن المروجين الحقيقيين.

وكشفت نفس الأسبوعية أنه وإلى وقت قريب كان التعاطي لتدخين الحشيش يقتصر فقط على العنصر الذكري ، لكن اليوم وبشهادة الأخصائيين والمهتمين برزت ظاهرة تعاطي الفتيات لتدخين الحشيش، مؤكدين أن نسبة تعاطي الإناث للحشيش في ارتفاع متزايد حيث أن الإناث يمتلكن جرأة في اتخاذ القرارات أكثر من الذكور ، وبالتالي هن مستعدات لأخذ جرعات أكثر وهوالشيء الذي يدق ناقوس الخطر في بلادنا بحكم أن الفتاة هي أم المستقبل وحمايتها هي حماية المجتمع بأكمله.

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شوف تيفي المغرب الإناث إدمانا الحشيش الذكور

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