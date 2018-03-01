السفير السعودي : علاقتنا مع المغرب علاقة تاريخية وطيدة وراسخة ﻿

بعد الجدل الذي أثارته خرجات تركي آل الشيخ مستشار ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة الهئية العامة للرياضة بالسعودية، وتغريداته،

'' شوف سبور''

بعد الجدل الذي أثارته خرجات تركي آل الشيخ مستشار ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة الهئية العامة للرياضة بالسعودية، وتغريداته، بخصوص ملف ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026 والتكهنات التي تلتها كون ذلك سيكون له انعكاس لأزمة صامتة بين الرباط والرياض، خرج السفير السعودي، عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، في بلاغ صحفي لتبديد الشكوك باندلاع أي أزمة بين البلدين.

وقال محيي الدين، إن علاقة السعودية بالمغرب علاقة تاريخية وطيدة وراسخة منذ زمن طويل، وتستمد عمقها من الوشائج الإنسانية المتجذرة بين شعبين عريقين تجمع بينهما العديد من القواسم المشتركة من دين ولغة وتاريخ وحضارة وتطلع نحو مستقبل زاهر أساسه التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وحسب صحيفة المساء الصادرة يوم غد الخميس، فقد أضاف سفير السعودية قائلا :'' العلاقة الأخوية بين قيادات البلدين على مر العصور تزداد متانة ورسوخا، مما يمنح العلاقات الثنائية زخما وقوة يجعلانها في مأمن من كل التقلبات والأهواء''.