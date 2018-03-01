البيجيدي: جهات معروفة تسعى لتأزيم الأوضاع بجرادة ﻿

حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مسؤولية أحداث جرادة إلى جهات معروفة لم تحددها بالإسم، وذلك حسب ما أوردته يويمة الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

''شوف تيفي''

حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مسؤولية أحداث جرادة إلى جهات معروفة لم تحددها بالإسم، وذلك حسب ما أوردته يويمة الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الخميس.

وأوضحت اليومية أن سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب في تصريحه لموقعه الإلكتروني، إن مداخلات أعضاء الأمانة العامة عبرت عن رفضها لـ ''مسلكيات'' بعض الجهات المعروفة الساعية لتأزيم الأوضاع بنقل الاحتجاجات عن إطارها السلمي وتوسيع دائرتها خارج إقليم جرادة.

وأشار العمراني إلى استنكار أعضاء الأمانة العامة المس بالممتلكات العامة والخاصة، وبتهديد السلامة الجسدية للمواطنين ولرجال الأمن إلى درجة الاعتداء عليهم.

وأفاد موقع الحزب على الأنترنت أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نوهت في لقائها، الإثنين الماضي، بمقر الحزب بالرباط برئاسة نائب الأمين سليمان العمراني بالجهود المقدرة التي بذلتها الحكومة لفائدة منطقة جرادة، وبالبرامج التنموية التي أطلقتها في المدة الأخيرة، وكذا بالعمل المشترك الإيجابي الذي قامت به كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية والمنتخبين والسلطات العمومية في عين المكان.