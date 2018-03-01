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زلزال جديد بالقيادة العليا للدرك

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 19:07 زلزال جديد بالقيادة العليا للدرك | بوليتيك
زلزال جديد بالقيادة العليا للدرك
باشرت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط نهاية الأسبوع الماضي تغييرات جديدة همت ضباطا سامين بمصالح مختلفة بالإدارة المركزية والمركز الرياضي العسكري بغابة معمورة بسلا.

شوف تيفي

باشرت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط نهاية الأسبوع الماضي تغييرات جديدة همت ضباطا سامين بمصالح مختلفة بالإدارة المركزية والمركز الرياضي العسكري بغابة معمورة بسلا.

وحسب يومية الصباح في عددها ليوم غد الخميس، فإن الزلزال الداخلي بالقيادة العليا شمل إعفاء القبطان الفارسي من مصلحة التعويضات عن التنقل وإحالته على القيادة العليا للدرك بدون مهام، وعين بدله ليوتنان كولونيل، منصف بوشقيف الذي كان مكلفا بالمركز الرياضي العسكري منذ ما يزيد عن 20 سنة وكان بمثابة عين الجنرال القوي حسني بنسليمان على القطاع الرياضي في العقدين الماضيين ودبر مختلف الرياضات التابعة لفريق الجيش الملكي كما أسندت إليه مهام بالألعاب الأولمبية وأشرف المسؤول بداية الأسبوع الجاري على مصلحة التعويضات عن التنقل بالرباط.

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