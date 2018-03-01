البوليس شدو الأخ لي قتل خوه بدافع الغيرة في تيفلت ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتيفلت وبتنسيق مع المصالح الأمنية بمراكش من إلقاء القبض على شخص بمدينة مراكش بحر هذا الأسبوع متورط في ارتكاب جريمة قتل في حق شقيقه الأصغر الذي عثر عليه جثة هامدة بمحله

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتيفلت وبتنسيق مع المصالح الأمنية بمراكش من إلقاء القبض على شخص بمدينة مراكش بحر هذا الأسبوع متورط في ارتكاب جريمة قتل في حق شقيقه الأصغر الذي عثر عليه جثة هامدة بمحله التجاري الخاص ببيع ''الزريعة'' بحي مبروكة بتيفلت وذلك يوم الأحد 4 مارس 2018.

ووفق مصادر محلية، فإن العناصر الأمنية وبفضل تحرياتها تمكنت من القبض على الجاني الذي أقدم على قتل شقيقه الأصغر بلا رحمة ولاشفقة وغادر مدينة تيفلت وفر إلى وجهة مجهولة.

هذا واعترف الجاني بالمنسوب إليه لدى الضابطة القضائية، قائلا إنه تنتابه حالة من الغيرة والحسد تجاه أخيه الأصغر الذي كانت تعامله الأسرة معاملة خاصة، ليقدم على خنقه داخل محله التجاري.

وبعد اعترافاته، من المنتظر أن يحال الأخ الجاني على النيابة العامة خلال الساعات المقبلة بتهمة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.