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بنعبيشة لـ ''شوف سبور'' مجموعة الوداد في المتناول ورغم ذلك حتى حاجة ما ساهلة

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 18:51 بنعبيشة لـ شوف سبور مجموعة الوداد في المتناول ورغم ذلك حتى حاجة ما ساهلة | سبور
بنعبيشة لـ ''شوف سبور'' مجموعة الوداد في المتناول ورغم ذلك حتى حاجة ما ساهلة
يرى حسن بنعبيشة، المدير التقني واللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن قرعة دور المجموعات التي أجريت قبل قليل برسم منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، أوقعت القلعة الحمراء في مجموعة في

''شوف سبور '' : رشيد محمودي

يرى حسن بنعبيشة، المدير التقني واللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن قرعة دور المجموعات التي أجريت قبل قليل برسم منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، أوقعت القلعة الحمراء في مجموعة في المتناول، مؤكدا أنه بإمكان النادي أن يحقق نتائج جيدة خلال الموسم الحالي.

ورشح بنعبيشة في تصريح لـ '' شوف سبور''، فريق الوداد البيضاوي للمرور إلى الدور الموالي رفقة فريق ماميلودي سانداونز، موضحا أن التجربة ستلعب دورا مهما في نسخة الموسم الحالي برسم منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وتابع قائلا :'' رغم أن المجموعة في المتناول.. هناك أمور لابد من التركيز عليها ... إيلا اللاعبين مخداوش المباريات بجدية وركزوا مزيان ... حتى حاجة ماكتبقى ساهلة''.

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شوف سبور المغرب حسن بنعبيشة الوداد عصبة الأبطال الإفريقية

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