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عصبة الأبطال : مباريات قوية لفريق الوداد البيضاوي بدور المجموعات + نتائج القرعة

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 18:21 عصبة الأبطال : مباريات قوية لفريق الوداد البيضاوي بدور المجموعات + نتائج القرعة | سبور
عصبة الأبطال : مباريات قوية لفريق الوداد البيضاوي بدور المجموعات + نتائج القرعة
أسفرت قرعة دور المجموعات لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، التي أجريت قبل قليل، بمقر الاتحاد الإفريقي، بمصر، عن مباريات قوية لممثلي الكرة المغربية فريق الوداد البيضاوي والدفاع الحسني

" شوف سبور"

أسفرت قرعة دور المجموعات لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، التي أجريت قبل قليل، بمقر الاتحاد الإفريقي، بمصر، عن مباريات قوية لممثلي الكرة المغربية فريق الوداد البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي.

وأوقعت القرعة فريق الوداد البيضاوي في المجموعة الثالثة أمام كل من فريق أيس توغو وفريق أورايا، ونادي ماميلودي سان داوز.
ومعلوم أن فريق الوداد قد توج الموسم الماضي بلقب عصبة الأبطال على حساب فريق الأهلي المصري على أرضية مركب محمد الخامس وكأس السوبر أمام فريق مازيمبي الكونغولي.


فيما يلي نتائج القرعة

المجموعة الاولى :

دوتشي بولز / كمبالا سيتي/ الترجي التونسي/ الأهلي المصري

المجموعة الثانية :

الدفاع الحسني الجديدي/ مولودية الجزائر/ وفاق سطيق/ مازيمبي

المجموعة الثالثة :

توغو بورت / حوريا كوناكري/ ماميلودي سان داوز/ الوداد البيضاوي

المجموعة الرابعة :

دياغوسطو/ سواسيلانس/ زيسكو يونايتد/ النجم الساحلي التونسي

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شوف سبور المغرب الوداد البيضاوي

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