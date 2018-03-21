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بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 18:11 مؤلم وبالصورة.. رسالة مؤثرة من نجم مونديال 1970 إلى فوزي لقجع يعاني الحكرة والتهميش | مجتمع
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عبر موهوب الغزواني ، اللاعب الدولي السابق ونجم نهائيات كأس العالم 1970 رفقة المنتخب المغربي، عن حجم المعاناة الاجتماعية التي يعاني منها رفقة عائلته الصغيرة والكبيرة بسبب الإهمال والتهميش الذي طاله

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

عبر موهوب الغزواني ، اللاعب الدولي السابق ونجم نهائيات كأس العالم 1970 رفقة المنتخب المغربي، عن حجم المعاناة الاجتماعية التي يعاني منها رفقة عائلته الصغيرة والكبيرة بسبب الإهمال والتهميش الذي طاله منذ زمن طويل.

وراسل الغزواني في رسالة مؤثرة بتاريخ 15 دجنبر 2017، فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لحل أزمته الاجتماعية، بعد عجزه عن مواصلة عمله كسائق أجرة عن عمر يناهز 72 سنة.

وتوصلت '' شوف سبور'' بنسخة من رسالة اللاعب الغزواني، يؤكد من خلالها أنه لا يمتلك دخلا ماديا قارا يضمن له لقمة العيش، ويشعر بالخجل في كل مرة يلتقي بها رجال الا6علام يسألونه عن وضعه الاجتماعي.

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شوف سبور المغرب الغزواني المنتخب المغربي

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