دوري أبطال إفريقيا: الدفاع الحسني الجديدي في مجموعة الموت ﻿

أوقعت قرعة عصبة أبطال إفريقيا التي أجريت مساء يومه الأربعاء بمقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة، فريق الدفاع الحسني لكرة القدم في مجموعة صعبة «B» حيث سيواجه كلا من مولودية الجزائر، ونادي وفاق

شوف سبور

أوقعت قرعة عصبة أبطال إفريقيا التي أجريت مساء يومه الأربعاء بمقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة، فريق الدفاع الحسني لكرة القدم في مجموعة صعبة «B» حيث سيواجه كلا من مولودية الجزائر، ونادي وفاق سطيف الجزائري، وتبي مازيمبي.

هذا وسيحل الدفاع الحسني الجديدي ضيفا على نادي مولودية الجزائر برسم ذهاب مباريات المجموعة الثانية من منافسات عصبة أبطال إفريقيا .

تجدر الإشارة، إلى أن كلا من الوداد البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي تأهلا إلى دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، بينما تأهل كل من الرجاء البيضاوي ونهضة بركان إلى الدور ما قبل المجموعات من منافسات كأس الكاف.