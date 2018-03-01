برلمانية توجه سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الأسباب الكامنة وراء استقالة الدكتورة أسماء لمرابط ﻿

وجهت حنان رحاب البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يومه الأربعاء، سؤالا كتابيا إلى أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، استفسرت من خلاله عن الأسباب الكامنة وراء استقالة

"شوف تيفي"

وجهت حنان رحاب البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يومه الأربعاء، سؤالا كتابيا إلى أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، استفسرت من خلاله عن الأسباب الكامنة وراء استقالة الدكتورة أسماء لمرابط، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة قدمت هذه الاستقالة بسبب مواقفها حول المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث.

وتوصلت "شوف تيفي" بنسخة السؤال الكتابي والذي كشفت من خلاله حنان باكور أن الدكتورة أسماء لمرابط قدمت بداية الأسبوع الجاري استقالتها من مركز الدراسات حول القضايا النسائية التابعة للرابطة المحمدية للعلماء، وذلك بعد الضغوط التي تعرضت لها بسبب مواقفها حول المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة في القوامة والإرث، داخل إطار الرابطة كمؤسسة وخارجها.

ووجهت حنان باكور مجموعة من الأسئلة للوزير أحمد التوفيق بخصوص إن كان قد تم فتح تحقيق حول المضايقات التي تعرضت لها الدكتورة أسماء لمرابط، وأيضا حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحمايتها بعدما أصبحت مستهدفة من بعض شيوخ السلفية المتشددة.