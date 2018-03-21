هاذ شي خطير: شومور شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، فتحت تحقيقا لإيقاف شخص تورط في شرملة تلميذ نهاية الأسبوع المنصرم.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، فتحت تحقيقا لإيقاف شخص تورط في شرملة تلميذ نهاية الأسبوع المنصرم.

وأوضح المصدر في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن نقاشا حادا وقع بين الضحية ''إ.ز'' البالغ من العمر 17 سنة والمعتدي، ليقوم هذا الأخير بتوجيه طعنة للضحية بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الوجه.

وأكد ذات المصدر أن الضحية الذي يدرس بالسنة الأولى باكالوريا، حصل على شهادة طبية تبلغ بها مدة العجز 30 يوما، في حين ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف الشاب العاطل عن العمل المتورط في هذا الفعل الإجرامي الشنيع.