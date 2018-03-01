بتعليمات من الملك محمد السادس: الوزير المكلف بالدفاع الوطني يستقبل مسؤولا مهما بحلف شمال الأطلسي ﻿

تنفيذا للتعليمات الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة بالرباط، الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي

"شوف تيفي"+"و م ع"

تنفيذا للتعليمات الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة بالرباط، الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي المكلف بالشؤون السياسية والسياسة الأمنية، أليخاندرو ألفارو غونزاليس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب لمدة يومين.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المسؤولين تبادلا، خلال هذا اللقاء، وجهات النظر بشأن الوضع الأمني الإقليمي، لاسيما بالفضاء المتوسطي وشريط الساحل والصحراء.

وتم بهذه المناسبة - يضيف البلاغ - إبراز الاستراتيجية الحكيمة التي ينهجها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة، وهي الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي ترتكز على العديد من الرافعات المكملة، خصوصا محاربة الهشاشة والإقصاء، والنهوض بالتنمية السوسيو- اقتصادية المستدامة، وتوظيف إطار ملائم للتدابير الأمنية والقانونية والعملياتية.

وأشار ذات المصدر إلى أن لوديي أوضح، خلال هذا اللقاء، أن المملكة تعمل بشكل حثيث، في إطار التعاون جنوب-جنوب، على تقوية القدرات العسكرية لعدد من البلدان الإفريقية، خصوصا من خلال التكوين وتبادل الخبرات، كما تساهم في مهام حفظ السلم التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في إفريقيا.

وتابع البلاغ أن المسؤولين تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الدفاع والأمن.

وخلال النقاشات - حسب المصدر ذاته - وفي إطار من التقدير لجودة ودينامية التعاون الثنائي، لم يفوت المسؤولان الفرصة لتجديد الإرادة المشتركة حيال تقوية هذا التعاون وتعميقه بشكل أكبر، لاسيما في مجال تعزيز قدرات الدفاع، والعمليات المشتركة، والأمن الرقمي والدفاع الرقمي.

ويهم التعاون بين المغرب وحلف شمال الأطلسي، الذي يؤطره برنامج الشراكة والتعاون الفردي، بشكل خاص، تكوين الأطر العسكرية وتبادل الخبرات، كما أنه يتميز بتبادل متكرر لزيارات المسؤولين رفيعي المستوى.

وتعتبر المملكة المغربية شريكا لحلف شمال الأطلسي في إطار الحوار المتوسطي لهذه الهيئة منذ إطلاقها سنة 1994، وتتمتع بوضع متقدم لدى جمعيتها البرلمانية.