 ضربة موجعة للبوليساريو: المفوضية الأوربية تعتمد قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

برلمانية توجه سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الأسباب الكامنة وراء استقالة الدكتورة أسماء لمرابط | بوليتيك

برلمانية توجه سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الأسباب الكامنة وراء استقالة

هاذ شي خطير: شومور شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير: شومور شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال

بتعليمات من الملك محمد السادس: الوزير المكلف بالدفاع الوطني يستقبل مسؤولا مهما بحلف شمال الأطلسي | بوليتيك

بتعليمات من الملك محمد السادس: الوزير المكلف بالدفاع الوطني يستقبل مسؤولا مهما بحلف شمال الأطلسي

ضربة موجعة للبوليساريو: المفوضية الأوربية تعتمد قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء المغربية | بوليتيك

ضربة موجعة للبوليساريو: المفوضية الأوربية تعتمد قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل

هذا ما قررته المحكمة الإسرائيلية في حق الفتاة الفلسطينية عهد التميمي | دولي

هذا ما قررته المحكمة الإسرائيلية في حق الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة بسيدي بنور: زوج قتل خال مراتو بسلاح أبيض وطلقوه+شوفو فيديو ديال المأساة | مجتمع

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة بسيدي بنور: زوج قتل خال مراتو بسلاح أبيض وطلقوه+شوفو فيديو ديال

بث مباشر لـ قرعة عصبة الأبطال وكأس الاتحاد الافريقي | بووز

بث مباشر لـ قرعة عصبة الأبطال وكأس الاتحاد الافريقي

زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين | بوليتيك

زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين

حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة | بوليتيك

حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

ضربة موجعة للبوليساريو: المفوضية الأوربية تعتمد قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء المغربية

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 16:50 ضربة موجعة للبوليساريو: المفوضية الأوربية تعتمد قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء المغربية | بوليتيك
ضربة موجعة للبوليساريو: المفوضية الأوربية تعتمد قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء المغربية
اعتمدت المفوضية الأوربية يومه الأربعاء قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء .

"شوف تيفي"+"و م ع"

اعتمدت المفوضية الأوربية يومه الأربعاء قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء .

وحسب بلاغ للمفوضية الأوربية فإن " الهدف هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوروبي " .

وأشارت اللجنة الأوروبية إلى أن المغرب " هو شريك قريب من الاتحاد الأوروبي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوروبية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب " .

ويروم الاقتراح الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية كذلك تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة .

وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ( أليوتيس ) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الصيد البحري الطرف البروتوكول المفوضية الأوروبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

برلمانية توجه سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الأسباب الكامنة وراء استقالة الدكتورة أسماء لمرابط | بوليتيك

برلمانية توجه سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الأسباب الكامنة وراء استقالة الدكتورة أسماء لمرابط

بتعليمات من الملك محمد السادس: الوزير المكلف بالدفاع الوطني يستقبل مسؤولا مهما بحلف شمال الأطلسي | بوليتيك

بتعليمات من الملك محمد السادس: الوزير المكلف بالدفاع الوطني يستقبل مسؤولا مهما بحلف شمال الأطلسي

زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين | بوليتيك

زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين

حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة | بوليتيك

حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب منزلها ببركان..ممثلة الجهة الشرقية في ماستر شيف تكشف أسرار مشاركتها في برنامج الطبخ..شجعني راجلي بزاف وهاشنو وقع ليا فالمسابقة | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

في قلب منزلها ببركان..ممثلة الجهة الشرقية في ماستر شيف تكشف أسرار مشاركتها في برنامج الطبخ..شجعني راجلي بزاف وهاشنو وقع ليا فالمسابقة

بالفيديو..جراو عليه من الخدمة و عندو 3 الدراري ..وهاشنو وقع ليهم منين مشا يعالج ولدو فسبيطار الهاروشي | حالة خاصة

بالفيديو..جراو عليه من الخدمة و عندو 3 الدراري ..وهاشنو وقع ليهم منين مشا يعالج ولدو فسبيطار الهاروشي

بالفيديو..10 الناس من عائلة وحدة ساكنين فكراج فسيدي عثمان تحرق اليوم فكازا وهاشنو وقع ليهم | بــووز

بالفيديو..10 الناس من عائلة وحدة ساكنين فكراج فسيدي عثمان تحرق اليوم فكازا وهاشنو وقع ليهم

بالفيديو..جريمة غريبة فكازا قتلو ليها ولدها من فوق الموطور و قالو ليها حادثة سير | حالة خاصة

بالفيديو..جريمة غريبة فكازا قتلو ليها ولدها من فوق الموطور و قالو ليها حادثة سير

﻿

آخر المستجدات

برلمانية توجه سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الأسباب الكامنة وراء استقالة الدكتورة أسماء لمرابط | بوليتيك
منذ 9 دقائق

برلمانية توجه سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الأسباب الكامنة وراء استقالة

هاذ شي خطير: شومور شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير: شومور شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال

بتعليمات من الملك محمد السادس: الوزير المكلف بالدفاع الوطني يستقبل مسؤولا مهما بحلف شمال الأطلسي | بوليتيك

بتعليمات من الملك محمد السادس: الوزير المكلف بالدفاع الوطني يستقبل مسؤولا مهما بحلف شمال الأطلسي

ضربة موجعة للبوليساريو: المفوضية الأوربية تعتمد قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء المغربية | بوليتيك

ضربة موجعة للبوليساريو: المفوضية الأوربية تعتمد قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.