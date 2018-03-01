شركة للاتصالات مجبرة على دفع 114 مليون يورو لكل هدف يسجله محمد صلاح ﻿

قررت شركة ''فودافون'' مصر للاتصالات، منح زبنائها 11 دقيقة من المكالمات المجانية مقابل كل هدف يسجله محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، ونجم فريق ليفربول، اعتبارا من 20 مارس الجاري، وحتى نهاية الموسم.

'' شوف سبور''

قررت شركة ''فودافون'' مصر للاتصالات، منح زبنائها 11 دقيقة من المكالمات المجانية مقابل كل هدف يسجله محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، ونجم فريق ليفربول، اعتبارا من 20 مارس الجاري، وحتى نهاية الموسم.

وسيكون على زبناء شركة ''فودافون'' مصر للاتصالات، تفعيل هذه الخدمة، الاشتراك في تعرفة خاصة من شركة ''مو صلاح العالمية - Mo Salah World''.

وذكرت تقارير إعلامية، أن عدد زبناء الشركة يصل إلى 43 مليون مشترك ، وفقا لموقعها على الإنترنت، ومتوسط السعر على الهاتف هو 25 جنيها، فإن هدف محمد صلاح المقبل لفريقه قد يكلف الشركة نحو 114 مليون يورو.

وقررت شركة ''فودافون'' تقديم هذا العرض، بالرغم من تألق الفرعون محمد صلاح وتسجيله الكثير من الأهداف، إذ يتصدر قائمة هدافي البريميرليغ، برصيد 28 هدفا، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.