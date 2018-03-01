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بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 16:28 ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة بسيدي بنور: زوج قتل خال مراتو بسلاح أبيض وطلقوه+شوفو فيديو ديال المأساة | مجتمع
ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة بسيدي بنور: زوج قتل خال مراتو بسلاح أبيض وطلقوه+شوفو فيديو ديال المأساة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دوار حائط سليمان بسيدي بنور، اهتز نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص مسن، تلقى طعنات مميتة على يد زوج ابنة شقيقته.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دوار حائط سليمان بسيدي بنور، اهتز نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص مسن، تلقى طعنات مميتة على يد زوج ابنة شقيقته.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الجريمة، أن زوجة شابة في عقدها الثاني، غادرت منزل زوجها ولجأت إلى منزل أسرتها بالدوار المذكور بسبب خلاف وقع بينهما، قبل أن تتفاجأ بهذا الزوج وهو يحل بمنزل الأسرة ويحاول خطف طفله بالقوة، ما دفع بالضحية إلى التدخل في محاولة منه لإنهاء المشكل، ليتلقى طعنات من الزوج الغاضب، أسقطته أرضا جثة هامدة.

وأكد ذات المصدر أن أسرة الضحية، تفاجأت يومه الأربعاء، بإطلاق مصالح الدرك الملكي لسراح ''الزوج'' لأسباب مجهولة لم يتم الكشف عنها بعد.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد مؤلم، ظهر به أفراد أسرة الضحية، وهم يعبرون عن غضبهم الشديد بعد الإفراج عن ''الزوج''، داعين المسؤولين إلى التدخل الفوري والمستعجل حتى لا يتطور الأمر وينتهي بوقوع جريمة أخرى.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جريمة بشعة سيدي بنور الخطف الدرك الملكي

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