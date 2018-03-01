زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين ﻿

كتب أحمد الريسوني رئيس سابق لحركة التوحيد والإصلاح تدوينة على حائطه الفايسبوكي ، تتضمن رأيه في قضية توفيق بوعشرين، حيث اتهم النساء المشتكيات بكونهن هن من اغتصبن توفيق بوعشرين..

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كتب أحمد الريسوني رئيس سابق لحركة التوحيد والإصلاح تدوينة على حائطه الفايسبوكي ، تتضمن رأيه في قضية توفيق بوعشرين، حيث اتهم النساء المشتكيات بكونهن هن من اغتصبن توفيق بوعشرين..

يقدم أحمد الريسوني نفسه كعالم دين، غير أنه منذ مدة تبدو خرجاته غير متوازنة وفيها الكثير من العبث، ولا ندري هل الأمر مرتبط بسن الرجل وما يجلبه من تخاريف، أم فقط بالتسابق لتسجيل موقف سياسي على حساب قضية معروضة على القضاء، ولم تتضح كل معالمها بعد، فكيف يصدر حكما لا يراعي فيه مشاعر من قدمن أنفسهن كضحايا، كمصرحات أو كمشتكيات، والحكم عليهن بهذا الشكل المبتذل الذي ينتصر للذكورة فقط، ويحكم على هؤلاء الفتيات اللواتي وحده القضاء مخول له أن يبرئهن أو يدينهن، الفقيه الجهبيد فقد كل اتزانه العلمي وأطلق العنان لخياله، ربما إن تسجيل موقف سياسي في هذا الزمن أصبح أهم من الحقيقة؟ التي لا يملكها الآن أحد.. ما هو الموقع الذي سيكون عليه الريسوني إذا تبين غدا أن هؤلاء المشتكيات بالفعل هن ضحايا وأن المتهم أصبح مدانا أم أن كل القضايا صالحة للاتجار لدى السي الريسوني بما فيها ذمم الناس، فرجاء لا تأكل لحم أخواتك نيئا.