 حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة بسيدي بنور: زوج قتل خال مراتو بسلاح أبيض وطلقوه+شوفو فيديو ديال المأساة | مجتمع

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة بسيدي بنور: زوج قتل خال مراتو بسلاح أبيض وطلقوه+شوفو فيديو ديال

بث مباشر لـ قرعة عصبة الأبطال وكأس الاتحاد الافريقي | بووز

بث مباشر لـ قرعة عصبة الأبطال وكأس الاتحاد الافريقي

زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين | بوليتيك

زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين

حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة | بوليتيك

حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة

سكوب.. هذا هو أول ثنائي يغادر برنامج لالة لعروسة | ثقافة و فنون

سكوب.. هذا هو أول ثنائي يغادر برنامج لالة لعروسة

فضيحة تهز مارتيل..شاب وشابة حصلوهم كيمارسو الجنس.وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة تهز مارتيل..شاب وشابة حصلوهم كيمارسو الجنس.وها شنو وقع ليهم

سجائر ذات نكهات الفاكهة والنعناع صارت بلا نكهة.. تلك قوانين جديدة |

سجائر ذات نكهات الفاكهة والنعناع صارت بلا نكهة.. تلك قوانين جديدة

مؤلم..البرد قتل متشرد والناس لقاوه ميت وهو جالس في كرسي متحرك بطنجة | مجتمع

مؤلم..البرد قتل متشرد والناس لقاوه ميت وهو جالس في كرسي متحرك بطنجة

حصري..هذه هي حقيقة مقاضاة الإمارات لتوفيق بوعشرين | صحافة

حصري..هذه هي حقيقة مقاضاة الإمارات لتوفيق بوعشرين

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 15:50 حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة | بوليتيك
حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة
أكد أنس الصقلي المختص في الشؤون الإفريقية، أن قمة الإتحاد الإفريقي بعاصمة رواندا كيغالي والتي كان المغرب من بين أول الموقعين على مجموعة من الاتفاقيات بها من بينها إنشاء منطقة تجارية حرة، تعتبر من

"شوف تيفي"

 

أكد أنس الصقلي المختص في الشؤون الإفريقية، أن قمة الإتحاد الإفريقي بعاصمة رواندا كيغالي والتي كان المغرب من بين أول الموقعين على مجموعة من الاتفاقيات بها من بينها إنشاء منطقة تجارية حرة، تعتبر من أهم القمم الإفريقية التي تم عقدها مؤخرا، لأنها تأتي تفعيلا لما تم الاتفاق عليه في قمة أديس أبابا، وتفعيلا للرؤية الاستراتيجية لـ 2063 من أجل ترسيخ الاندماج الإفريقي.

وأكد الصقلي في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الأربعاء، أن المغرب، حضر إلى القمة الإفريقية بوفد رفيع المستوى يترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وهذا دليل على الأهمية الكبيرة التي يوليها المغرب للقارة الإفريقية وإيمانه الراسخ بقوة هذه القارة، وضرورة تقوية علاقات التعاون جنوب جنوب.

وأضاف الصقلي أن حضور هذا الوفد المغربي وتوقيعه على هذه الاتفاقيات، جاء تنفيذا للخطابات الملكية التي أكد فيها الملك محمد السادس على أن مستقبل إفريقيا بيد شبابها وعليها التفكير في بناء مستقبل الأجيال، مشيرا إلى أن المغرب تمكن من الحصول على موقع مهم كشريك أساسي وفاعل نشيط من أجل إنجاح التجربة الإفريقية الجديدة أولا، وثانيا من أجل تقديم الإفادة للقارة من خلال التجربة وبالاعتماد على علاقته مع دول الاتحاد الإفريقي، وأيضا الاستفادة من خلال ترويج المنتجات المغربية في السوق الإفريقية الجديدة.

وأكد الصقلي أن الزيارات الملكية دليل مهم على رغبة المغرب في المشاركة بالاندماج الإفريقي، وتقديم العديد من المساهمات ذات القيمة الفعالة.

وعلاقة بالقمة الإفريقية، أبرز الصقلي أن قمة "كيغالي"، ستفتح فرصا جديدة في إطار الانفتاح الاقتصادي القاري لبلدان الاتحاد الإفريقي، وسيسهم في الانتعاش التجاري وفتح أبواب الأسواق الإفريقية في وجه المنتوجات المحلية التي تم الاتفاق على تحريرها وهو ما يشكل فرصة جديدة ستنعش الحركة الاقتصادية للبلدان المنتجة بالخصوص، وهو ما يشكل تحديا للدول الرافضة للانخراط في الاندماج الإفريقي ومن بينها نيجريا التي رفضت المشاركة في قمة "كيغالي" حفاظا على مصالحها الاقتصادية الداخلية، والاستفادة من الرسوم الجمركية المفروضة على المنتوجات الخارجية.

وشدد الصقلي على أن القمة تعتبر نقطة تحول في مسار الاتحاد الإفريقي وفرصة تاريخية لمد جسور الانفتاح وإحياء علاقة التعاون الثقافي والإنساني بين جميع مكونات الدول الإفريقية، وذلك من خلال الاعتراف بجواز السفر الإفريقي الذي سينعش وسائل النقل الجوي بين دول القارة وسيمكن من بناء تكتل اقتصادي قاري قائم على تحرير المبادلات التجارية لمواجهة التكتلات الاقتصادية الكبرى.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الزيارات الملكية محمد السادس إفريقيا كيغالي الاتحاد الإفريقي الأسواق التجارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين | بوليتيك

زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين

حصري..الوزير بوريطة من قلب قمة كيغالي الإفريقية لـ شوف تيفي: المغرب كان أول الموقعين بقمة كيغالي بأمر من الملك | بوليتيك

حصري..الوزير بوريطة من قلب قمة كيغالي الإفريقية لـ ''شوف تيفي'': ''المغرب كان أول الموقعين بقمة كيغالي بأمر من الملك''

بالصورة.. العثماني فرحان وخذا سيلفي خلال قمة الاتحاد الإفريقي بكيغالي | بوليتيك

بالصورة.. العثماني فرحان وخذا سيلفي خلال قمة الاتحاد الإفريقي بكيغالي

بعد ساركوزي..هولاند بالمغرب و الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء ترأسها ولي العهد الأمير مولاي الحسن | بوليتيك

بعد ساركوزي..هولاند بالمغرب و الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء ترأسها ولي العهد الأمير مولاي الحسن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..10 الناس من عائلة وحدة ساكنين فكراج فسيدي عثمان تحرق اليوم فكازا وهاشنو وقع ليهم | بــووز
منذ 2 دقائق

بالفيديو..10 الناس من عائلة وحدة ساكنين فكراج فسيدي عثمان تحرق اليوم فكازا وهاشنو وقع ليهم

بالفيديو..جريمة غريبة فكازا قتلو ليها ولدها من فوق الموطور و قالو ليها حادثة سير | حالة خاصة

بالفيديو..جريمة غريبة فكازا قتلو ليها ولدها من فوق الموطور و قالو ليها حادثة سير

بالفيديو..بمبادرة من ولي عهد أبو ظبي.. القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الإمارات بالمغرب سعيد الكتبي يقدم هبة للأمن الوطني عبارة عن 100 دراجة نارية و 10 سيارات للتدخل السريع | خارج البلاطو

بالفيديو..بمبادرة من ولي عهد أبو ظبي.. القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الإمارات بالمغرب سعيد الكتبي يقدم هبة للأمن الوطني عبارة عن 100 دراجة نارية و 10 سيارات للتدخل السريع

وفاسلف تكرم وتحتفي بالنساء المغربيات المبتكرات | مال و أعمال

وفاسلف تكرم وتحتفي بالنساء المغربيات المبتكرات

﻿

آخر المستجدات

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة بسيدي بنور: زوج قتل خال مراتو بسلاح أبيض وطلقوه+شوفو فيديو ديال المأساة | مجتمع
منذ 6 دقائق

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة بسيدي بنور: زوج قتل خال مراتو بسلاح أبيض وطلقوه+شوفو فيديو ديال

بث مباشر لـ قرعة عصبة الأبطال وكأس الاتحاد الافريقي | بووز

بث مباشر لـ قرعة عصبة الأبطال وكأس الاتحاد الافريقي

زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين | بوليتيك

زكلها الريسوني.. أدان الضحايا المشتكيات قبل أن يقول القضاء كلمته في قضية بوعشرين

حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة | بوليتيك

حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.