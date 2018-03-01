حصري وبالفيديو.. قمة كيغالي: المغرب سيفيد القارة الإفريقية بعد إنشاء منطقة تجارية حرة ﻿

أكد أنس الصقلي المختص في الشؤون الإفريقية، أن قمة الإتحاد الإفريقي بعاصمة رواندا كيغالي والتي كان المغرب من بين أول الموقعين على مجموعة من الاتفاقيات بها من بينها إنشاء منطقة تجارية حرة، تعتبر من

"شوف تيفي"

أكد أنس الصقلي المختص في الشؤون الإفريقية، أن قمة الإتحاد الإفريقي بعاصمة رواندا كيغالي والتي كان المغرب من بين أول الموقعين على مجموعة من الاتفاقيات بها من بينها إنشاء منطقة تجارية حرة، تعتبر من أهم القمم الإفريقية التي تم عقدها مؤخرا، لأنها تأتي تفعيلا لما تم الاتفاق عليه في قمة أديس أبابا، وتفعيلا للرؤية الاستراتيجية لـ 2063 من أجل ترسيخ الاندماج الإفريقي.

وأكد الصقلي في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الأربعاء، أن المغرب، حضر إلى القمة الإفريقية بوفد رفيع المستوى يترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وهذا دليل على الأهمية الكبيرة التي يوليها المغرب للقارة الإفريقية وإيمانه الراسخ بقوة هذه القارة، وضرورة تقوية علاقات التعاون جنوب جنوب.

وأضاف الصقلي أن حضور هذا الوفد المغربي وتوقيعه على هذه الاتفاقيات، جاء تنفيذا للخطابات الملكية التي أكد فيها الملك محمد السادس على أن مستقبل إفريقيا بيد شبابها وعليها التفكير في بناء مستقبل الأجيال، مشيرا إلى أن المغرب تمكن من الحصول على موقع مهم كشريك أساسي وفاعل نشيط من أجل إنجاح التجربة الإفريقية الجديدة أولا، وثانيا من أجل تقديم الإفادة للقارة من خلال التجربة وبالاعتماد على علاقته مع دول الاتحاد الإفريقي، وأيضا الاستفادة من خلال ترويج المنتجات المغربية في السوق الإفريقية الجديدة.

وأكد الصقلي أن الزيارات الملكية دليل مهم على رغبة المغرب في المشاركة بالاندماج الإفريقي، وتقديم العديد من المساهمات ذات القيمة الفعالة.

وعلاقة بالقمة الإفريقية، أبرز الصقلي أن قمة "كيغالي"، ستفتح فرصا جديدة في إطار الانفتاح الاقتصادي القاري لبلدان الاتحاد الإفريقي، وسيسهم في الانتعاش التجاري وفتح أبواب الأسواق الإفريقية في وجه المنتوجات المحلية التي تم الاتفاق على تحريرها وهو ما يشكل فرصة جديدة ستنعش الحركة الاقتصادية للبلدان المنتجة بالخصوص، وهو ما يشكل تحديا للدول الرافضة للانخراط في الاندماج الإفريقي ومن بينها نيجريا التي رفضت المشاركة في قمة "كيغالي" حفاظا على مصالحها الاقتصادية الداخلية، والاستفادة من الرسوم الجمركية المفروضة على المنتوجات الخارجية.

وشدد الصقلي على أن القمة تعتبر نقطة تحول في مسار الاتحاد الإفريقي وفرصة تاريخية لمد جسور الانفتاح وإحياء علاقة التعاون الثقافي والإنساني بين جميع مكونات الدول الإفريقية، وذلك من خلال الاعتراف بجواز السفر الإفريقي الذي سينعش وسائل النقل الجوي بين دول القارة وسيمكن من بناء تكتل اقتصادي قاري قائم على تحرير المبادلات التجارية لمواجهة التكتلات الاقتصادية الكبرى.