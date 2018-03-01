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بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 15:43 سكوب.. هذا هو أول ثنائي يغادر برنامج لالة لعروسة | ثقافة و فنون
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علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها أن الكوبل المغربي المقيم بالديار الألمانية « محسن و إيمان » هما أول من سيغادر مسابقة لالة لعروسة في موسمها الجديد.

شوف تيفي : م.م

 

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها أن الكوبل المغربي المقيم بالديار الألمانية « محسن و إيمان » هما أول من سيغادر مسابقة لالة لعروسة في موسمها الجديد.

وأَضافت مصادرنا أن البرايم الثاني "الإقصائي" شهد حضور الفنانة المغربية دنيا باطما و مصطفى بوركون.

تجدر الإشارة، إلى أن الموسم الجديد من لالة لعروسة عرف تغييرات كبيرة، حيث أن الممثلة ''صفاء حبيركو'' هي من سنتشط البرايمات، أما الممثلة ''دنيا بوطازوت'' فستقدم فقرة ترفيهية بعنوان ”مي يزة ” كتعويض لشخصية “لمسيح” التي قدمها الممثل ''عبد الصمد مفتاح الخير'' الموسم الماضي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ثقافة وفنون لالة لعروسة برايم

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