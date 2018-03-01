فضيحة تهز مارتيل..شاب وشابة حصلوهم كيمارسو الجنس.وها شنو وقع ليهم ﻿

ضبطت المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، مساء أمس الثلاثاء، شابا وعشيقته متلبسين بممارسة الجنس داخل شقة مكتراة ، توجد بمنطقة تتضمن العديد من الشقق المعدة للدعارة.

''شوف تيفي''

ضبطت المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، مساء أمس الثلاثاء، شابا وعشيقته متلبسين بممارسة الجنس داخل شقة مكتراة ، توجد بمنطقة تتضمن العديد من الشقق المعدة للدعارة.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن المصالح الأمنية، داهمت الشقة، وضبطت شابا وشابة في عقدهما الثاني، متلبسين بممارسة الجنس، ليتم اقتيادهما إلى دائرة أمنية من أجل التحقيق معهما.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، أوقفت ''السمسار'' والذي توسط للشاب وعشيقته من أجل استغلال الشقة في الدعارة، مشيرا إلى أن الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة.