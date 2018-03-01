 الهداف السابق للريال والمنتخب الإسباني : المنتخب المغربي سيخلق المفاجأة في مونديال 2018 ﻿
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الهداف السابق للريال والمنتخب الإسباني : المنتخب المغربي سيخلق المفاجأة في مونديال 2018

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 15:36 الهداف السابق للريال والمنتخب الإسباني : المنتخب المغربي سيخلق المفاجأة في مونديال 2018 | سبور
الهداف السابق للريال والمنتخب الإسباني : المنتخب المغربي سيخلق المفاجأة في مونديال 2018
أكد راؤول غونزاليس، النجم الإسباني السابق، أن المنتخب المغربي سيخلق المفاجاة أمام منتخب إسبانيا والبرتغال برسم نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد وقوع الأطراف الثلاثة في المجموعة الثانية

'' شوف سبور ''

أكد راؤول غونزاليس، النجم الإسباني السابق، أن المنتخب المغربي سيخلق المفاجاة أمام منتخب إسبانيا والبرتغال برسم نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد وقوع الأطراف الثلاثة في المجموعة الثانية للمنافسة رفقة منتخب إيران.

وقال هداف نادي ريال مدريد في تصريح لـ ''بي إن سبورتس''، إنه متأكد من إمكانيات المنتخب المغربي مشيرا أنه سيسعى لإحداث المفاجأة أمام إسبانيا والبرتغال.

ويخوض المنتخب المغربي أول مبارياته في المونديال أمام المنتخب الإيراني، يليها مباراة قوية أمام البرتغالي، ويلتقون بمنتخب إسبانيا في المباراة الثالثة من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سجل حضوره في المحفل العالمي لأول مرة منذ عشرين سنة من الغياب، حيث تعود آخر مشاركة له إلى نسخة فرنسا سنة 1998.

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شوف سبور المغرب راؤول كأس العالم 2018 المنتخب المغربي

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