سجائر ذات نكهات الفاكهة والنعناع صارت بلا نكهة.. تلك قوانين جديدة ﻿

أصدرت إدارة الغداء والدواء الأمريكية الثلاثاء الماضي تعميما بشأن اعتماد مجموعة من القوانين الرامية إلى إعادة النظر في القواعد التنظيمية المتبعة بإضافة المنكهات للسجائر العادية والالكترونية

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أصدرت إدارة الغداء والدواء الأمريكية الثلاثاء الماضي تعميما بشأن اعتماد مجموعة من القوانين الرامية إلى إعادة النظر في القواعد التنظيمية المتبعة بإضافة المنكهات للسجائر العادية والالكترونية والسيجار، وذلك سعيا منها للتخفيف من جاذبية السجائر بالنسبة للمراهقين وصغار السن.

وحسب وكالة UPI للأنباء فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تدرس أيضا مسألة تخفيض نسبة النيكوتين في السجائر، ونقلت نفس الوكالة أن مفوض إدارة الغداء والدواء الأمريكية الدكتور سكوت غوتليب قال '' لقد اكتشفنا أن منتجات التبغ ذات النكهات تجذب الشباب وتشجعهم على التدخين، ففي الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها يدخن يوميا 2300 شخص ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة أول سيجارة في حياتهم'' كما أضاف قائلا ''لدينا مؤشرات بأن غالبية المدخنين الشباب استخدموا سيجارة ذات نكهة عندما دخنوا لأول مرة، كذلك فإن أكثر من 65 % أشاروا إلى أن أول سيجار دخنوه كان بنكهة''.

وفي نفس الإطار كشفت دراسات عديدة أن المراهقين الذين يستخدمون سجائر ذات نكهة يدخنون كمية أكبر بمقدار الضعف خلال الأسبوع الواحد مقارنة بالأشخاص الذين يدخنون سجائر عادية، فهذا النوع من السجائر يزيد من إدمان الجسم على النيكوتين الموجود بها الأمر الذي يكثر من الرغبة لديهم نحو تدخينها وهذا من شأنه أن يرفع فرص الإصابة بالسرطان والوفاة المبكرة.